Els millors consells per evitar els cops de calor en gossos

L'agost ha arribat amb unes temperatures molt altes. Aquestes fan que no puguem dormir correctament i que, en determinades ocasions, no puguem sortir de casa en hores punta perquè la probabilitat de patir un cop de calor són altes. El mateix passa amb les nostres mascotes, les quals tenen pèl i això encara els complica més aquests episodis de calor. En aquest article us donarem un seguit de consells per aconseguir que les vostres mascotes puguin sobreviure a aquests episodis de calor d'una forma més tolerable.

Ens protegim amb crema solar, gorra o ulleres, per tal d'evitar una exposició a les radiacions solars que pugui ser perjudicial per a la salut, però, i les mascotes, com es cuiden dels efectes nocius del sol? Perquè tot i tenir pèl, que els fa de capa protectora, no estan exempts de patir cops de calor o malalties de la pell per exposició solar.

Consells per tenir la nostra mascota protegida del sol

Busquem un lloc on hi hagi ombra i si pot ser amb aire fresquet, millor que millor.

i si pot ser amb millor que millor. Portem sempre aigua fresca per a la nostra mascota

per a la nostra mascota No sortim a passejar-los ni els posem a ple sol quan són les hores centrals del dia, entre 12 i 18 h , aproximadament. Aquest horari l'hem d'evitar, i també ampliar-lo de les 11 h a les 19 h si la calor o la xafogor és extremadament pesada.

, aproximadament. Aquest horari l'hem d'evitar, i també ampliar-lo de les si la calor o No s'han de rapar les mascotes a l'estiu , perquè tot i que, pensem que així estaran més fresques, estaran més desprotegides i poden patir cremades , entre d'altres.

a , perquè tot i que, pensem que així estaran més fresques, estaran més desprotegides i poden , entre d'altres. Ruixar els nostres animals amb aigua també els ajudarà a mantenir una bona temperatura corporal en moments de calor intensa.

Evita que el teu gos passi calor / freepik

Novetats per les mascotes

Si tens un gos amb pèl molt curt o sense pèl, el mercat ha tret unes cremes solars per a ells, pregunta a la teva botiga de confiança. I si vols que la teva mascota no pateixi problemes oculars derivats del sol, també han tret unes ulleres específiques de sol per a ells. Fes que el teu gos vagi a la moda, protegit i sempre al teu costat.