Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.

Una mesura a la qual no es podrà beneficiar tothom

Si tens mascotes a casa, podràs deduir-te les despeses de la declaració de la renda: aquests són els requisits.

Si tens mascotes a casa, podràs deduir-te les despeses de la declaració de la renda: aquests són els requisits. / FREEPIK

Jorge Segura

Són un membre més de la família i, per tant, requereixen cures òptimes per oferir-los una vida plena. Què suposa tot això? Despeses. No obstant això, gràcies a l’aprovació de la Llei de Benestar Animal, aquestes despeses es poden desgravar en la declaració de la renda.

Com passa en la majoria de casos, per poder descomptar aquestes despeses cal complir una sèrie de requisits específics. A més, és important tenir en compte que és una mesura a la qual no es podrà beneficiar tothom, ja que actualment només l’estan aplicant algunes de les Comunitats Autònomes d’Espanya.

Requisits per poder desgravar les despeses de la teva mascota

En primer lloc, la mascota ha d’estar inscrita correctament en el registre i disposar de tota la documentació al dia. A més, és imprescindible conservar en perfecte estat totes les factures de les seves vacunes, revisions o tractaments per poder justificar la despesa davant l’Agència Tributària.

En cas que aquesta deducció estigui disponible a la teva comunitat, cal buscar l’apartat concret a la plataforma de la Renda Web, per després desglossar la despesa total del servei veterinari. El descompte corresponent s’aplicarà de manera automàtica.

Els límits de deducció poden ser modestos en comparació amb la despesa real que comporta tenir una mascota. Tot i això, aquesta mesura representa un reconeixement de la importància dels animals a la llar i un incentiu per fomentar-ne la cura responsable.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
  2. Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
  3. Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
  4. Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
  5. Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
  6. Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
  7. L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
  8. Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació

Detecten un cas de grip aviària en una cigonya al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Detecten un cas de grip aviària en una cigonya al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

La salut mental està molt descuidada a Espanya i això du conseqüències molt greus

La salut mental està molt descuidada a Espanya i això du conseqüències molt greus

Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.

Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.

Aquesta és la raó per la qual hauries de començar a menjar carxofes

Aquesta és la raó per la qual hauries de començar a menjar carxofes

Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris a Pedret: “¡Que te pego!"

Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris a Pedret: “¡Que te pego!"

Els Comuns se sumen a la moció de Salvem les Valls per protegir l’aqüífer amenaçat per la variant d’Olot

Els Comuns se sumen a la moció de Salvem les Valls per protegir l’aqüífer amenaçat per la variant d’Olot

Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut

Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut

Interrompuda la circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a Llançà

Interrompuda la circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a Llançà
Tracking Pixel Contents