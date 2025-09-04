Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què passaria amb el teu gos si mors? La llei té la clau i et sorprendrà

La llei no permet que els animals siguin hereus directes, però existeixen fórmules legals per garantir-ne el benestar

Què passaria amb el teu gos si mors? La llei té la clau i et sorprendrà

Què passaria amb el teu gos si mors? La llei té la clau i et sorprendrà / FREEPIK

Bruna Segura

Girona

Cada vegada més persones consideren els animals de companyia com un membre més de la família. Però, què passa amb ells quan mor el seu propietari? Pot un gos heretar?

La resposta legal és clara: a l'Estat espanyol, els animals no poden ser hereus directes perquè no són considerats persones físiques ni jurídiques. Això vol dir que no poden rebre diners, propietats ni béns al seu nom.

Tot i això, la llei ofereix alternatives per protegir-los:

  • Llegat condicionat: es pot establir al testament que una persona rebi una part de l’herència amb la condició de tenir cura de la mascota. Si no ho compleix, els béns passen automàticament a una altra persona designada.
  • Associacions protectores: també es poden nomenar com a responsables del benestar de l’animal, deixant-los un llegat per cobrir les despeses de menjar, allotjament i veterinari.
  • Fundació pròpia: en casos de grans patrimonis, és possible crear una fundació per al cuidat exclusiu de la mascota, tot i que implica un procés legal i fiscal més complex.

Notícies relacionades i més

Aquestes fórmules permeten garantir que, encara que els animals no puguin figurar com a hereus, la seva cura i benestar quedin legalment assegurats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents