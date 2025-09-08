Apareix la primera teràpia amb cèl·lules mare per tractar afeccions en les mascotes
Ara estan en fase de prova, si el supera, podrà ser una nova alternativa per curar diverses espècies
Pablo Javier Piacente / T21
La teràpia amb cèl·lules mare està arribant al món veterinari. Buscar noves maneres de curar les nostres mascotes és indispensable. Així doncs, d'aquí res es durà a la pràctica la primera teràpia amb cèl·lules mare aprovada per la FDA. Aquesta ha estat creada per una startup estatunidenca. En cas que passi la prova reguladora, aquesta nova teràpia podria ser utilitzada per tractar diverses afeccions en diverses espècies.
Les teràpies amb cèl·lules mare, que fa dècades que són de recerca en l'àmbit humà i en animals de laboratori, estan a punt d'irrompre en els tractaments veterinaris per a mascotes. Els resultats previs mostren que es podran convertir en els pròxims anys en una opció fins avui inimaginable per estendre el cicle vital i optimitzar la qualitat de vida de gossos, gats i altres mascotes.
La startup Gallant, originària dels Estats Units, acaba de tancar una ronda d'inversions per 18 milions de dòlars que li permetrà desenvolupar i comercialitzar la primera teràpia amb cèl·lules mare “llistes per fer servir” dirigida a animals de companyia, després d'obtenir una aprovació condicional de la FDA (Administració d'Aliments i Medicaments) prevista per a començaments de 2026.
Cèl·lules d'animals sans
Gallant s'ha especialitzat en teràpies al·logèniques: cèl·lules mare obtingudes de donants sans, preparades i emmagatzemades per al seu ús immediat, sense necessitat de processar mostres de cada animal.
Aquest enfocament és diferent dels tractaments actuals, que exigeixen extreure i cultivar cèl·lules de la mateixa mascota o de donants compatibles, un procés costós i extremadament complex, segons informa TechCrunch.
En principi, la startup treballa l'estomatitis crònica felina (FCGS), una malaltia bucal dolorosa i de difícil maneig en gats. Segons indica la companyia en una nota de premsa, els estudis inicials en models animals han mostrat resultats prometedors en la reducció de la inflamació i la millora de la qualitat de vida, amb efectes que es podrien prolongar fins a dos anys.
En cas que la FDA concedeixi l'aprovació condicional a principis del pròxim any, aquest producte es convertirà en la primera teràpia amb cèl·lules mare al·logèniques etiquetada per l'agència nord-americana per a ús veterinari.
Tractaments segurs i eficaços
A més, Gallant ha engegat assajos per tractar l'osteoartritis canina i felina (COA i FOA), la dermatitis atòpica canina (CAD) i la malaltia renal crònica felina (CKD).
Una enquesta interna realitzada per la companyia revela que només el 56% dels veterinaris està satisfet amb els tractaments d'osteoartritis i amb prou feines el 8% amb els de FCGS: alhora, gairebé la meitat mostra un interès marcat en teràpies regeneratives.
La base de suport dels nous tractaments són cèl·lules mesenquimals derivades de l'úter, caracteritzades per la seva alta capacitat antiinflamatòria i regenerativa.
En dissenyar un producte amb aquestes característiques, la firma nord-americana busca facilitar la integració d'aquestes teràpies a la pràctica veterinària quotidiana, oferint a les clíniques i als propietaris de mascotes un tractament estandarditzat, segur i escalable a mitjà i llarg termini.
