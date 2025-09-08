Tot això necessita un gat?
Descobreix quan et pot costar tenir-los ben cuidats
R. Gómez
Trobar gats abandonats és molt comú. Hi ha zones on aquests felins es troben amb molta facilitat. Segons les dades de les protectores espanyoles, el 2024 es van recollir més de 292.000 gossos i gats al carrer. Aquesta xifra és la més alta dels últims cinc anys. Però també hem de dir que l'adopció ha pujat notòriament i ara hi ha més mascotes que tenen l'oportunitat de tenir una segona vida.
Segons estimen els experts, l'adopció és, a més, un procés molt senzill i barat: el cost mitjà aproximat per a gats oscil·la entre els 50 i els 150 euros. Dins aquest preu, que marca la protectora o refugi, inclou la revisió veterinària, alguna vacuna, la desparasitació i la implantació del xip.
La salut del nostre felí és responsabilitat nostra. Durant els primers mesos de vida es recomana vacunar el gat i així assegurar-nos que està protegit contra malalties potencialment mortals. Aquesta revisió veterinària sol costar entre 30 i 50 euros.
Cinc productes necessaris per cuidar bé el teu gat
1.Menjadora automàtica: com mantenir el teu felí alimentat sense preocupacions
La vida laboral de la majoria dels amos sol ocupar una gran part del dia, i per això, és convenient tenir a casa una menjadora automàtica que ofereixi menjar al nostre amic pelut d'una manera controlada.
2.Rascador per a gats que ajuda a llimar les ungles
Els gats són animals que, a causa dels seus instints felins, de vegades ocasionen destrosses al mobiliari de la casa. Esgarrapen i mosseguen tot el que enxampen al seu voltant, com ara taules, cadires, sofàs i cortines. Són diverses les raons per les quals aquests animals necessiten un rascador.
La primera de totes, per esmolar-se i renovar les ungles, ja que aquestes creixen en capes i el rascador els ajudarà a desprendre's de les que estan mortes.
A més, els gatets són molt territorials, per la qual cosa necessiten marcar una zona com a seva per enfortir el seu instint natural.
3.Sorral per a gats: essencials per mantenir una higiene a casa
Només cal una simple safata amb sorra, però no és ni de lluny la millor de les opcions. Els que tinguin gat sabran que una caixa oberta no hauria d'estar a qualsevol lloc a la vista de tots, entre altres raons, perquè desprèn una olor desagradable. Per això s'han inventat els sorrals per a gats tancats i, en molts casos, portàtils.
4.Menjadora i abeurador tot en un
Les menjadores es defineixen com a bols o recipients per dipositar el menjar de la nostra mascota, sigui aliment sec o humit. És un utensili essencial per a la salut dels nostres fidels amics i un accessori clau entre els articles per a mascotes.
5.Túnel: diversió i exercici pel teu felí
La seva pròpia denominació ja dona pistes. Es tracta d'un passadís circular recobert per materials diversos que serveix perquè el gat entri i surti.
Els més bàsics compten només amb entrada i sortida i orificis laterals perquè entrin o treguin el cap, encara que n'hi ha amb diferents direccions per augmentar les possibilitats d'ús.
Quant costa mantenir un gat a Espanya?
Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), els propietaris de gats gasten una mitjana de 945 euros a l'any. La despesa mensual més elevada correspon a l'alimentació, amb una previsió d'uns 44 euros. El pinso humit és una gran opció, ja que presenta un gran avantatge. Ajuda a mantenir el teu gat correctament hidratat i evitar malalties renals.
Respecte a la salut, se'n van 202 euros al mes en visites al veterinari, força inferior si ho comparem amb les despeses sanitàries en gossos.
