Més de la meitat dels gossos i gats van emmalaltir l'any passat; què està passant?
Les explicacions dels experts per entendre-ho
Patricia Martín
Les nostres mascotes també emmalalteixen i malauradament molt més del que voldríem. Així doncs, és imprescindible conèixer les malalties que més els afecten i com posar-los remei. Concretament, el 52% dels gats i gossos van tenir problemes de salut a Espanya l'any passat. La majoria han estat per problemes gastrointestinals (26,2%), sobrepès (13,3%), problemes articulars (8,5%), pell atòpica (7,4%), al·lèrgies o intoleràncies alimentàries (6,4%), problemes urinaris (5,6%) i renals (2,6%).
Les dades procedeixen de 'l'Informe Advance 2025: salut i alimentació de gossos i gats a Espanya', que revela, a més, que els gossos tenen més malalties (un 55,3%) que els gats (un 46,7%). El motiu, segons explica Maria García Torres, responsable del servei de medicina interna de l'Hospital Veterinari Montjuic, és multifactorial. D'una banda, als gossos els signes de malaltia solen ser "més evidents" i, per això, el nombre de consultes al veterinari és més gran que en els gats. Els felins, “pel seu caràcter, tendeixen més a ocultar els signes” de malaltia i, per tant, sol ser més difícils de detectar.
Els gossos emmalalteixen més que els gats perquè surten diàriament i s'exposen a un nombre més gran d'agents infecciosos, paràsits i altres riscos
A més, pocs gats abandonen la seguretat de la llar, mentre els gossos surten diàriament, per la qual cosa "s'exposen a un nombre més gran d'agents infecciosos, paràsits i altres riscos". I, des del punt de vista genètic, les races pures de gossos tenen més predisposició a certes malalties. Per exemple, el pastor alemany a displàsia de malucs o certs processos oncològics; els caniches poden tenir algunes malalties de fetge o endocrines, els borders collies tenen més predisposició a les epilèpsies i els buldogs a problemes respiratoris o de pell. Però això no vol dir que tots els gossos d'aquestes races tinguin aquestes patologies o que els gossos d'altres races estiguin fora de perill.
Més consultes
En qualsevol cas, afegeix Jaume Fatjó, director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la UAB i Veterinari Etòleg a Vetparners, les consultes al veterinari han anat a l'alça, en primer lloc, perquè actualment hi ha moltes més mascotes, al voltant d'11 milions. I, en segon lloc, perquè "l'enllaç emocional" entre propietari i el seu animal és, normalment, ara més alt, per la qual cosa hi ha una gran predisposició a les cures. A més, com que els animals no poden expressar com els humans el que els passa, se sol acudir a l'especialista a la recerca de resoldre dubtes o buscar com ajudar-los fins i tot davant problemes menors.
Vuit de cada deu gossos ha tingut diarrea el darrer any i, en el cas dels felins, el símptoma més freqüent són els vòmits, que afecten set de cada deu
Els problemes gastrointestinals destaquen sobre la resta de malalties per diferents raons. D'una banda, segons explica García Torres, perquè “la diarrea o els vòmits són fàcilment detectables i poden ser causats per una àmplia varietat de malalties”. Entre elles, les patologies intestinals, com ara intoleràncies, infeccions o inflamacions. Però també per patologies sistèmiques com malalties del ronyó, el fetge o el pàncrees.
Diarrees i vòmits
A més, els gossos a les seves passejades tenen tendència a explorar amb la boca i, per això, acaben ingerint restes de menjar, plantes o productes tòxics que poden estar infectats per un paràsit o bacteri. I també hi influeix l'estrès o l'alimentació, que si no és equilibrada, altera la microbiota i pot produir símptomes gastrointestinals. En concret, segons l'estudi esmentat, vuit de cada deu gossos han tingut diarrea l'últim any i, en el cas dels gats, el símptoma més freqüent són els vòmits, que afecta set de cada deu.
Els avenços sanitaris i una millor alimentació i cures han augmentat la longevitat de les mascotes
També van a l'alça, segons Fatjó, les consultes a l'especialista per problemes emocionals de les mascotes. No és que hagin augmentat, però sí "hi ha més sensibilitat i voluntat de solucionar-los". Per exemple, molts gossos tenen problema per quedar-se sols i desenvolupen ansietat o frustració. O tenen por a algunes persones o sorolls intensos.
I, gràcies als avenços sanitaris i a una millor alimentació i cures, ha augmentat la longevitat de les mascotes i, amb això, el nombre de gats i gossos sèniors. Aquests animals solen tenir malalties cròniques com ara artrosi o artritis o pèrdua d'oïda o visió, encara que no sempre és fàcil detectar-ho.
