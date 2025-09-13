Un estudi dels Estats Units explica els beneficis que té acariciar un gos
Aquestes mascotes beneficien moltíssim la nostra salut mental
Cloe Bellido
Nens, adults i ancians; és igual quina edat comprenguis: segur que has acariciat a un gos en més d'una ocasió. És indiferent el lloc i el moment: parc, escola, casa d'uns amics o familiars, etc. Vols saber què ens provoca aquestes tremendes ganes de tenir un ca i quins són els seus beneficis?
Els amants dels gossos, fins i tot, poden estar una bona estona acariciant-lo, saludant-lo o fins i tot jugant amb ell. Els que menys, probablement es limiten a tocar-los tímidament, somriure l'amo i seguir el camí.
Siguis o no amant dels gossos, és una situació quotidiana que a tots no ha passat alguna vegada.
Beneficis emocionals
Però el que potser no saps és que, darrere aquestes petites interaccions, hi ha molts beneficis emocionals per a les persones.
Un estudi de les universitats de Florida, Carroll i Marquette ha revelat les múltiples característiques positives que amaga el que sempre acariciïs gossos quan els veus.
L'estudi revela que el contacte físic amb els gossos alleuja de manera immediata l'estrès. A més, fomenta enllaços afectius.
"Ànim més relaxat"
Els autors darrere l'estudi expliquen el perquè d'aquest resultat: "La companyia dels gossos ajuda a regular la pressió arterial i la freqüència cardíaca, tot promovent un estat d'ànim més relaxat".
El fet de no només interaccionar amb animals, sinó tenir-ne un com a mascota, multiplica encara més aquests beneficis emocionals: “Viure amb un gos redueix l'estrès, en disminuir els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, mentre promou una sensació de calma i relaxació”.
Característiques comunes dels que tenen gossos
L'estudi de les tres universitats dels Estats Units també explica què pot significar per a les persones tenir un gos.
Un tret comú d'aquells que tenen mascotes és l'amor per la vida i l'aire lliure, ja que les passejades diàries amb un gos poden fomentar una rutina relacionada amb la natura i l'aire lliure.
L'estudi també explica que les persones amb gossos solen ser més pacients i tolerants, pel fet que la cura diària d'una mascota requereix dedicació i comprensió.
A més, acostumen a ser més persones molt més sensibles i afectuoses, amb més facilitat per establir vincles emocionals.
