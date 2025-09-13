Tens gos? Coneix l’error més habitual que cometen molts amos de gossos, segons un ensinistrador caní
Portar els cadells a parcs canins amb gossos desequilibrats pot provocar problemes de conducta en el futur
L’ensinistrador caní Alberto Sanz ha alertat a les seves xarxes socials que molts problemes de conducta en gossos s’originen quan, de petits, se’ls porta a parcs canins o “pipicans”.
Segons Sanz, en aquests espais s’hi poden trobar gossos amb problemes de conducta o desequilibrats, i això pot afectar negativament la socialització dels cadells, generant inseguretats i comportaments problemàtics a llarg termini.
Tot i que la socialització és essencial per al desenvolupament emocional i conductual dels gossos, ha de fer-se de manera controlada i amb animals equilibrats, perquè els cadells aprenguin patrons de conducta correctes.
L’expert també destaca la importància de crear un vincle de confiança amb l’amo, perquè el gos consideri que estar amb ell és la millor opció per sobre de qualsevol altra.
Per això, recomana evitar portar els gossos a entorns on no es pugui garantir que el comportament dels altres animals sigui adequat o no agressiu, ja que això podria afectar negativament el seu desenvolupament i el seu comportament futur.
En resum, Sanz aconsella que la socialització dels cadells es faci de manera segura, supervisada i prioritzant la qualitat de les interaccions per sobre de la quantitat.
