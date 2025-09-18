Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una veterinària alerta: aquest joc habitual pot fer mal al teu gos

Estirar una corda de dalt a baix mentre el gos l’agafa amb les dents pot lesionar-li les cervicals, adverteix la veterinària Carmen Arteaga

Una veterinària alerta: aquest joc habitual pot fer mal al teu gos

Una veterinària alerta: aquest joc habitual pot fer mal al teu gos / freepik

Bruna Segura

Girona

El nombre de gossos a les llars catalanes ha crescut notablement els últims anys, i cada vegada més famílies els consideren un membre més de la família. Això ha fet augmentar també l’interès per garantir el seu benestar físic i emocional mitjançant el joc i l’exercici.

Un dels jocs més populars és el de fer estirar una corda amb la boca mentre una persona tira de l’altre extrem. Tot i que sembla una activitat inofensiva, fer-ho de manera incorrecta pot causar lesions, segons explica la veterinària Carmen Arteaga.

Arteaga adverteix que no s’ha de moure la corda de dalt a baix, ja que aquest moviment fa que el gos sacsegi el cap amunt i avall i pot danyar les seves cervicals. En canvi, recomana estirar lateralment, de dreta a esquerra, com si el gos negés amb el cap, ja que és una postura més segura per a la seva columna.

Així doncs, per jugar de manera segura i saludable, cal adaptar la força al tamany del gos i mantenir els moviments horitzontals, evitant esforços bruscos que puguin posar en risc la seva salut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents