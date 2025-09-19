Mas Peluts: un “col·legi” pel teu gos en mig d’un bosc de roures
La guarderia canina ofereix un servei de recollida i retorn dels peluts en un autobús adaptat amb totes les mesures de seguretat i confort
Mas Peluts no és només una guarderia canina: és un projecte personal nascut de la passió d’un educador i ensinistrador caní que sap què significa tenir un gos i voler-li donar la millor atenció. Com a petit emprenedor, Nicolàs coneix de primera mà com és de complicat conciliar la vida diària amb les necessitats d’una mascota. D’aquí neix Mas Peluts, un “col·legi per a gossos” a Cabanelles on l’animal podrà aprendre, socialitzar, jugar i descansar sempre pensant en el seu benestar.
El que els diferencia d’altres guarderies és l’espai: disposen de 3.000 metres quadrats de terreny natural, barrat i dividit en sectors per garantir la seguretat i la convivència de tots els gossos. És un bosc de roures, un entorn natural on poden córrer, explorar i relaxar-se sense corretja sota la supervisió professional durant les hores de la seva estada.
Per acabar d’acomodar l’experiència, Mas Peluts ofereix un servei de recollida i retorn en autobús. La recollida és a primera hora del matí, perquè les famílies puguin començar la jornada laboral sense presses, i el retorn està previst a última hora de la tarda, facilitant que les famílies es trobin amb els seus gossos en un horari còmode en tornar de la feina. El vehicle està adaptat amb totes les mesures de seguretat i confort per evitar l’estrès dels animals.
Aquest "col·legi per a gossos" és una opció ideal perquè la mascota estigui ben atesa en un espai natural únic, envoltat de roures i natura. El gos no només estarà cuidat, sinó que la família tindrà la tranquil·litat de saber que està en bones mans.
Descobreix més sobre aquest projecte a @maspeluts i vine a veure de prop com treballen amb les mascotes en un entorn segur al bosc. Truca al 674 169 936 i reserva la teva plaça!
