Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Tot i ser fidels i amorosos, els gossos també tenen límits

Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n / freepik

Bruna Segura

Girona

Els gossos són considerats els millors amics de l’ésser humà per la seva lleialtat i afecte incondicional. Tot i això, hi ha comportaments humans quotidians que ells no suporten i que poden generar-los estrès, por o incomoditat. Segons experts i cuidadors canins, aquests són els deu hàbits que el teu gos odia de tu:

1. Bufar-los a la cara

Els resulta molt invasiu, especialment al nas o a les orelles. Aquesta acció trenca la humitat natural del seu nas i els irrita o incomoda.

2. Abraçar-los

Encara que per a nosaltres és un gest d’afecte, per a ells pot significar una sensació d’opressió o pèrdua de llibertat. Alguns gossos se senten atrapats i incòmodes quan els abracem fort.

3. Estrènyer-los les galtes

Aquesta zona és molt sensible, especialment pels bigotis, que els serveixen per orientar-se. Manipular-los pot ser molt molest per a ells.

4. Posar-los la corretja

És una necessitat per seguretat, però els pot frustrar perquè els limita la llibertat. Deixa que explorin i olorin quan sigui possible i segur.

5. Tallar-los les ungles

Molts gossos ho passen malament durant aquest procés. Si no hi estan acostumats, pot generar-los por o nervis. Fes-ho amb calma o amb ajuda d’un professional.

6. Tocar-los la planta de les potes

És una de les parts més sensibles del seu cos i pot provocar-los pessigolles o incomoditat. Només manipula aquesta zona si és realment necessari.

7. Banyar-los amb sabó

Tot i que és essencial per la higiene, la majoria de gossos detesten el moment del bany, sobretot si no els agrada l’aigua. Premia’ls i acaricia’ls després per fer-ho més suportable.

8. Les males olors a casa

Amb el seu olfacte molt desenvolupat, els gossos no suporten les olors fortes d’ambientadors o productes químics. Mantingues l’espai net i amb aromes suaus.

9. Tocar o jugar amb el seu menjar

Els gossos són territorials amb el menjar. No els agrada que els hi treguis el plat o que prometis premis que no compleixes. Respecta el seu espai durant els àpats.

10. Que marxis de casa sense ells

Quan surts, el teu gos et troba molt a faltar. L’ansietat per separació és un problema real. Quan tornis, dedica-li temps i afecte per reforçar el vincle.

Evitar aquests hàbits molestos pot millorar notablement la convivència i enfortir la relació amb el teu gos, garantint un entorn més feliç i equilibrat per a tots dos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  2. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  3. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  4. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  5. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  6. Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
  7. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  8. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut

La dermatosi nodular obliga a celebrar la Fira de Sant Lluc d’Olot sense animals

La dermatosi nodular obliga a celebrar la Fira de Sant Lluc d’Olot sense animals

Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari

Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari

Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n

Un expert alerta dels perills de barrejar productes de neteja: “Et pots morir”

Un expert alerta dels perills de barrejar productes de neteja: “Et pots morir”

El Parlament aprova una moció dels Comuns que inclou millores a cinc centres educatius gironins

El Parlament aprova una moció dels Comuns que inclou millores a cinc centres educatius gironins

Un acusat del crim de Cabanelles exculpa l'altre processat a l'última paraula

Un acusat del crim de Cabanelles exculpa l'altre processat a l'última paraula

Joves migrats i estudiants de Ripoll conversen per "canviar mirades" sobre temes com el racisme i la tolerància

Joves migrats i estudiants de Ripoll conversen per "canviar mirades" sobre temes com el racisme i la tolerància

Els Mossos investiguen la mort d'una gossa que va aparèixer dins un transportí en un estany a Sils

Els Mossos investiguen la mort d'una gossa que va aparèixer dins un transportí en un estany a Sils
Tracking Pixel Contents