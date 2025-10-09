Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
Tot i ser fidels i amorosos, els gossos també tenen límits
Els gossos són considerats els millors amics de l’ésser humà per la seva lleialtat i afecte incondicional. Tot i això, hi ha comportaments humans quotidians que ells no suporten i que poden generar-los estrès, por o incomoditat. Segons experts i cuidadors canins, aquests són els deu hàbits que el teu gos odia de tu:
1. Bufar-los a la cara
Els resulta molt invasiu, especialment al nas o a les orelles. Aquesta acció trenca la humitat natural del seu nas i els irrita o incomoda.
2. Abraçar-los
Encara que per a nosaltres és un gest d’afecte, per a ells pot significar una sensació d’opressió o pèrdua de llibertat. Alguns gossos se senten atrapats i incòmodes quan els abracem fort.
3. Estrènyer-los les galtes
Aquesta zona és molt sensible, especialment pels bigotis, que els serveixen per orientar-se. Manipular-los pot ser molt molest per a ells.
4. Posar-los la corretja
És una necessitat per seguretat, però els pot frustrar perquè els limita la llibertat. Deixa que explorin i olorin quan sigui possible i segur.
5. Tallar-los les ungles
Molts gossos ho passen malament durant aquest procés. Si no hi estan acostumats, pot generar-los por o nervis. Fes-ho amb calma o amb ajuda d’un professional.
6. Tocar-los la planta de les potes
És una de les parts més sensibles del seu cos i pot provocar-los pessigolles o incomoditat. Només manipula aquesta zona si és realment necessari.
7. Banyar-los amb sabó
Tot i que és essencial per la higiene, la majoria de gossos detesten el moment del bany, sobretot si no els agrada l’aigua. Premia’ls i acaricia’ls després per fer-ho més suportable.
8. Les males olors a casa
Amb el seu olfacte molt desenvolupat, els gossos no suporten les olors fortes d’ambientadors o productes químics. Mantingues l’espai net i amb aromes suaus.
9. Tocar o jugar amb el seu menjar
Els gossos són territorials amb el menjar. No els agrada que els hi treguis el plat o que prometis premis que no compleixes. Respecta el seu espai durant els àpats.
10. Que marxis de casa sense ells
Quan surts, el teu gos et troba molt a faltar. L’ansietat per separació és un problema real. Quan tornis, dedica-li temps i afecte per reforçar el vincle.
Evitar aquests hàbits molestos pot millorar notablement la convivència i enfortir la relació amb el teu gos, garantint un entorn més feliç i equilibrat per a tots dos.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut