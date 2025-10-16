El teu gos et segueix per tota la casa? Una experta explica quan és normal i quan pot ser un senyal d’alarma
La educadora canina Federica Gassauer explica que aquesta conducta pot ser una mostra d’afecte o curiositat, però també pot indicar ansietat per separació si el gos s’angoixa quan no pot seguir el seu propietari
A Catalunya hi ha més de nou milions de gossos censats, i cada vegada són més les llars que opten per tenir-ne un com a company de vida. Els gossos no només aporten afecte: també ajuden a reduir l’estrès, fomenten hàbits saludables i reforcen el sentit de la responsabilitat.
Tot i això, com que no poden parlar, cal interpretar les seves conductes i gestos per entendre com se senten. Una de les actituds més comunes és la d’aquells gossos que segueixen constantment els seus amos per tota la casa. Però... és un comportament normal o pot amagar un problema?
Quan és una conducta normal
Segons la educadora canina Federica Gassauer, coneguda al seu compte d’Instagram @comocan_educacioncanina, “anar darrere teu pot portar coses bones”. Els gossos són animals socials que estableixen vincles molt forts amb una figura de referència, i seguir el seu propietari pot respondre a la necessitat de seguretat, rutina o curiositat. “Si vas a la cuina, esperen menjar; si vas a la porta, un passeig”, explica Gassauer.
En aquests casos, es tracta d’un comportament natural i fins i tot positiu, ja que demostra confiança i interès per la persona amb qui conviuen.
Quan pot ser una senyal d’alarma
El problema apareix quan el gos mostra ansietat quan no pot seguir el seu amo. Segons Gassauer, això pot indicar un trastorn d’ansietat per separació, un problema de comportament força habitual.
Els símptomes més comuns són:
- Plorar o bordar quan es queda sol.
- Rascar portes o finestres per intentar sortir.
- Jadejar sense motiu aparent.
- Destruir objectes o mobles.
En aquests casos, és important observar com reacciona l’animal quan no pot accedir al seu propietari. Si simplement espera tranquil, no cal preocupar-se; però si entra en pànic o mostra conductes destructives, cal treballar amb un educador caní per reforçar la seva independència i seguretat emocional.
En resum
Seguir el propietari pot ser una mostra d’afecte i curiositat, però si el gos no tolera estar sol, és important actuar a temps. Amb educació positiva, paciència i rutines segures, es pot ajudar l’animal a gestionar millor la separació i millorar el seu benestar emocional.
