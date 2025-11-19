Comprova si el nom del teu gos hi és: Els noms més curiosos de Catalunya; més de 1.000 gossos es diuen Messi
El creixement del nombre d’animals de companyia impulsa tendències curioses en l’elecció de noms inspirats en figures esportives i culturals
A Catalunya, el nombre de mascotes registrades no para d’augmentar i ja supera el milió i mig. Dins aquest volum, els propietaris escullen noms cada vegada més diversos, sovint inspirats en gustos personals o referents populars. Entre les tendències més destacades hi ha l’ús de noms d’ídols esportius, especialment del món del futbol.
Segons dades recents, 1.166 gossos registrats a Catalunya es diuen ‘Messi’, en homenatge a l’exjugador del FC Barcelona. La influència del futbol continua amb altres noms: 14 animals es diuen ‘Lamine’ i 4 es diuen ‘Yamal’, seguint l’ascens de la jove promesa del club blaugrana.
Alguns propietaris expliquen que escullen el nom del seu animal com a record d’una etapa especial. Un d’ells atribuïa la seva tria a «els anys d’eufòria col·lectiva de l’era Guardiola», afirmant que batejar el gos com ‘Messi’ era una manera de recordar «la felicitat d’aquells moments».
La inspiració esportiva no es limita al futbol. Una altra propietària comentava que havia tingut un teckel anomenat ‘Aito’, en referència a l’entrenador de bàsquet Aíto García Reneses.
Els noms no sempre retutn homenatge positiu: també hi ha 98 animals registrats com ‘Figo’, el qual continua generant controvèrsia entre l’afició blaugrana.
Més enllà de l’esport, apareixen altres noms curiosos entre les mascotes catalanes, com ‘Rosalía’ (72 casos), ‘Trump’ (47 casos) o alguns ‘Francesc’, demostrant que les tendències culturals i mediàtiques també deixen empremta en l’univers animal.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Dos accidents de trànsit a Quart i Palol de Revardit per l'aparició sobtada de senglars a la carretera