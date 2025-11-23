Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els consells dels experts si estàs pensant a regalar una mascota per Nadal

Cada any, més de 280.000 gossos i gats són abandonats a Espanya

Un nou membre a la família

Un nou membre a la família / teksomolika

Redacció

Queda ben poc per començar a preparar la campanya de Nadal. Les llums ja s'han començat a encendre a moltes ciutats o si més no, segur que estan a punt per a fer-ho. Pensar en els regals, els àpats, els esdeveniments; vaja, quin mal de cap. Molts, per aquestes dates decideixen que el millor regal per a un nen és un gos. Però les mascotes no són una joguina i s'ha de tenir molta responsabilitat a l'hora d'adoptar un animal de companyia, segons Barkibu, l'assegurança veterinària digital líder a Espanya.

Més de 280.000 gossos i gats són abandonats cada any a Espanya, molts després de les festes de Nadal. Barkibu recorda que tenir una mascota és una responsabilitat de per vida. Segons els darrers informes d'abandó animal a Espanya, més de 280.000 gossos i gats són abandonats cada any, i un percentatge significatiu arriba als refugis després del període nadalenc.

Darrere d'aquestes xifres hi ha històries de famílies que no van poder assumir el temps, els costos o la responsabilitat que implica tenir cura d'un animal.

Adoptar amb consciència, cuidar amb compromís

Des de Barkibu fan una crida a totes les persones que estiguin valorant tenir una mascota:

  • Pensa a llarg termini: un gos o un gat et pot acompanyar més de 10 anys.
  • Informa't bé abans d'adoptar: cada espècie i raça tenen necessitats específiques.
  • Calcula els costos de la cura: alimentació, salut veterinària, educació, etc.
  • Aposta per l'adopció responsable: a refugis i protectores hi ha milers d'animals esperant una llar.

A més, Barkibu recorda la importància de la salut preventiva i de l'atenció veterinària regular, claus per garantir el benestar animal i una convivència sana i feliç.

Benestar animal, sostenibilitat i impacte social: Barkibu certificada com a Empresa B Corp.

Barkibu ha estat certificada com a Empresa B Corp, un reconeixement internacional que avala el seu compromís amb la sostenibilitat, l'impacte social positiu i la transparència.

Aquest segell reafirma la missió de la companyia: millorar la vida de les mascotes i de les persones que en tenen cura, promovent una relació responsable, empàtica i duradora. "Tenir cura d'un animal és una manera de cuidar el món que compartim. A Barkibu creiem que el benestar comença amb la responsabilitat, i l'època de Nadal és un bon moment per recordar-lo", afegeix María González, CMO i cofundadora de Barkibu.

Una mascota a la família

Una mascota a la família / freepik

Sobre Barkibu

Barkibu és una companyia espanyola especialitzada en assegurances veterinàries, fundada el 2014 per Pablo Pazos i Álvaro Gutiérrez, co-CEOs de l'empresa. Present a Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Grècia i Finlàndia, Barkibu ofereix un model 100% digital que permet als tutors de mascotes acudir al veterinari, pujar la factura directament a l'app i rebre el reemborsament de forma ràpida, senzilla i sense paperassa. Barkibu forma part de la comunitat B Corp, integrant l'impacte social, mediambiental i ètic al centre del seu model de negoci.

