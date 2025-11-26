Com saber si el teu gat és al·lèrgic? Els símptomes que han d’encendre les alarmes
Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries són més freqüents del que sembla i cal saber detectar-les a temps
Els gats, igual que les persones, poden patir al·lèrgies i intoleràncies a determinats aliments. Tot i que sovint són difícils d’identificar, són més habituals del que es pensa i poden afectar de manera important la seva salut i qualitat de vida. Les al·lèrgies solen manifestar-se amb problemes de pell i trastorns digestius associats al sistema immunitari, mentre que les intoleràncies es limiten al sistema digestiu i provoquen vòmits o diarrees.
Els aliments que amb més freqüència desencadenen reaccions al·lèrgiques són el peix, la carn de vaca, pollastre o porc, els làctics, la soja i el blat de moro. Els símptomes més comuns inclouen picor, caiguda de pèl, lesions o irritacions a la pell, així com episodis digestius. En casos menys habituals, també poden aparèixer problemes respiratoris o infeccions d’orella. En general, apareix una combinació de picor i malestar intestinal.
Les intoleràncies, en canvi, solen aparèixer amb l’edat, tot i que també poden afectar gats joves. Un altre factor que les pot desencadenar és el canvi freqüent d’alimentació, com alternar constantment entre pinso i menjar humit.
Què fer si creus que el teu gat és al·lèrgic o intolerant
El primer pas és sempre acudir al veterinari, que podrà valorar els símptomes i proposar una dieta d’exclusió. Aquesta prova consisteix a alimentar el gat durant vuit setmanes amb una única font de proteïna i carbohidrats que mai hagi consumit abans. Durant aquest temps, no pot menjar cap altra cosa —ni llaminadures ni restes de menjar— i, si hi ha més d’un gat a casa, és recomanable que tots segueixin la mateixa dieta per evitar confusions.
Si es confirma la intolerància, s’aconsella oferir aliments amb una o dues fonts de proteïna altament digestibles, com el pavo o el pato, sobretot si es tracta de pinso comercial.
Un cop finalitzat el tractament, el veterinari haurà de revisar de nou l’animal. Si hi ha millora, es determinarà el següent pas i s’ajustarà la dieta més adequada. També serà important estar pendent de possibles rebrots dels símptomes en setmanes posteriors.
Algunes recomanacions útils
- Optar per aliments de gran qualitat, naturals i sense additius.
- Evitar els ingredients més habituals en les al·lèrgies felines.
- Prioritzar pinsos hipoal·lergènics o sense cereals.
- Triar proteïnes fàcils de digerir, com pavo o pato.
Igual que passa amb les persones, les al·lèrgies en els gats no tenen cura i tampoc es poden prevenir del tot. Tot i així, avui dia existeixen moltes opcions alimentàries que permeten mantenir una dieta segura, equilibrada i saborosa. Davant de qualsevol símptoma o sospita, consultar el veterinari és essencial per protegir la salut i el benestar del teu felí.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica