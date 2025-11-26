Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres aliments que el teu gat hauria de menjar (i tu també)

Alternatives saludables al pinso que aporten fibra, vitamines i hidratació al teu felí

Tres aliments que el teu gat hauria de menjar (i tu també)

Tres aliments que el teu gat hauria de menjar (i tu també) / Aniol Resclosa

Bruna Segura

Girona

La idea que els gats només han de menjar pinso o tonyina és un mite cada vegada més superat. Tot i ser animals carnívors, poden beneficiar-se de petites quantitats de certs vegetals que complementen la seva dieta i milloren la seva salut. El perfil d’Instagram Huellas y Ronroneo destaca tres verdures especialment recomanables i fàcils d’incorporar al menú del teu felí.

Apit

L’apit és ric en aigua i fibra, ideal per mantenir el gat hidratat i ajudar-lo en la digestió. Els gats que viuen en pisos sovint tenen dèficit de fibra, ja que la majoria de pinsos comercials en contenen poca. En estat salvatge, compensarien això menjant herbes i plantes. A més, la textura fibrosa de l’apit el converteix en un aliment entretingut per mastegar al llarg del dia.

Bròquil

Font excel·lent d’antioxidants, enforteix el sistema immunitari i ajuda a combatre els radicals lliures. A diferència de l’apit, s’ha de donar cuit perquè el puguin digerir millor. També s’ha d’oferir amb moderació i sempre sense sal, oli o condiments que podrien resultar perjudicials.

Pèsols

Considerats una “petita bomba” de vitamines i proteïnes vegetals, els pèsols aporten energia, vitamina C i vitamina A. Són un bon complement a la carn i poden servir com a premi o alternativa més saludable als snacks ultraprocessats habituals.

Aquests aliments, introduïts en petites quantitats i sempre com a complement del pinso o d'una dieta equilibrada, poden millorar el benestar i la varietat nutricional del teu gat.

