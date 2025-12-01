Aquest és el lloc on van arribar tots els gats domèstics d'Europa fa només 2.000 anys
Una investigació reconstrueix l'origen i la dispersió posterior d'una de les espècies domèstiques més esteses del planeta
Joan Lluís Ferrer
Els gats estan entre les espècies més ubicades del planeta, però, malgrat això, encara no se saben gaires detalls sobre el moment en què es va domesticar i sobre les rutes de la seva propagació per Europa. Ara, un nou estudi, publicat a Science, utilitza anàlisi d'ADN nuclear per aclarir els orígens del que coneixem com el gat domèstic modern (Felis catus) i, a més, qüestiona la idea que aquests animals es van introduir a Europa durant el neolític, com s'ha suposat fins ara. Sembla que el nord d'Àfrica és la clau dels felins domèstics actuals d'Europa.
S'han observat restes de gats i representacions artístiques en diversos jaciments arqueològics d'Europa, Àfrica i Àsia amb una antiguitat de més de 10.000 anys, cosa que indica algun tipus de relació entre gats i humans en certes cultures. Tot i això, no sempre és clar si aquests gats podien considerar-se «domesticats» o no.
Els autors del nou estudi expliquen les raons d'aquesta manca d'informació: «Això es deu a diversos factors, com l'escassetat de restes de felins en contextos arqueològics, la dificultat per assignar espècies i atribuir un estat de domesticació als elements esquelètics [pel fet que les formes silvestres i domesticades se superposen en mida i morfologia] i morfologia data. En conseqüència, les hipòtesis actuals sobre quan, on i com es van domesticar els gats no tenen suport empíric».
Es coneixen dos focus de domesticació primerenca de gats: la zona del Llevant neolític (a l'Orient Mitjà), fa uns 9.500 anys, i l'Egipte faraònic, fa uns 3.500 anys.
En concret, s'han detectat evidències de domesticació al Llevant a les restes d'un gat enterrat amb un humà. La cultura de l'Antic Egipte, per part seva, compta amb abundants mostres de domesticació de gats, des de restes momificades de felins fins a dibuixos de gats menjant en plats juntament amb humans.
Més recents del que es creia i del nord d'Àfrica
Estudis anteriors basats en ADN mitocondrial semblaven indicar que els gats podrien haver estat portats a Europa des de Turquia juntament amb els agricultors neolítics, durant l'auge de l'agricultura, fa uns 6.000 anys, i també des d'Egipte fa uns 2.000 anys. S'ha demostrat que el gat domèstic modern prové genèticament del gat salvatge africà (Felis lybica lybica), que hauria estat nadiu d'aquestes zones.
Els resultats indiquen que els gats moderns no van arribar a Europa fins fa uns 2.000 anys, cosa que significa que no van ser portats per agricultors del neolític.
El nou estudi publicat ara analitza els genomes de 70 gats antics dels darrers 11.000 anys, procedents de jaciments arqueològics d'Europa i Anatòlia (l'actual Turquia), i de 17 gats salvatges moderns d'Itàlia, Bulgària i el nord d'Àfrica. Els resultats indiquen que els gats moderns no van arribar a Europa fins fa uns 2.000 anys, cosa que significa que no van ser portats per agricultors neolítics, com es creia anteriorment.
L'anàlisi demostra que els gats domèstics actuals estan més estretament relacionats amb els gats montesos africans moderns que amb les poblacions modernes de l'Orient Mitjà.
Els gats de l'Europa primitiva
Europa comptava amb el seu propi gat salvatge autòcton, Felis silvestris, espècie que apareix als registres d'ADN fa més de 2.000 anys (a diferència de F. l. lybica, que hauria arribat amb els agricultors neolítics). Segons el nou estudi, existia evidència de mestissatge entre els primers gats F. silvestris i F. l. lybica, probablement l'espècie híbrida identificada en altres estudis. Tot i que no són els gats domèstics que coneixem actualment, aquests gats semblen haver tingut un paper en algunes cultures, encara que el seu paper podria haver variat.
La relació entre humans i gats salvatges a Europa possiblement es basava en l'explotació per la pell i l'aliment, com suggereixen les mostres mesolítiques de Galgenbühel/Dos de la Forca. Tot i això, no s'han de descartar relacions socioculturals i simbòliques més complexes, si es tenen en compte les restes de gats salvatges procedents de la Partanna de l'Edat de Bronze (Sicília, Itàlia), dipositats en un got campaniforme i un cap d'argila felina del Calcolític búlgar.
En qualsevol cas, afirmen que les seves dades indiquen que F. silvestris no va conduir a la propagació dels gats F. l. lybica/F. catus a Europa.
El cas singular de Sardenya
L'anàlisi d'ADN de l'equip també revela una població diferent de gats que vivien a l'illa de Sardenya. Afirmen que aquests gats van arribar a una onada migratòria independent des del nord-oest d'Àfrica.
Tot i que aquest estudi ajuda a delimitar l'origen dels gats domèstics moderns, els autors assenyalen que més dades d'Egipte i d'altres regions ajudarien a identificar les poblacions d'origen.
Els autors de l'estudi conclouen: «Els nostres resultats ofereixen un nou marc interpretatiu per a l'origen geogràfic dels gats domèstics, cosa que suggereix un procés de domesticació més ampli i complex que podria haver involucrat múltiples regions i cultures al nord d'Àfrica».
