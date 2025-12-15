Mantenir un lligam amb la teva mascota pot ser la solució contra els problemes de salut mental
Un nou estudi determina com estar amb els gossos fa que els teus microbis interns i externs canviïn
EP
Conviure amb gossos pot ser molt beneficiós per a nosaltres. Fins ara sabíem que les mascotes ens podien ajudar a apujar l'estat d'ànim. Avui, et portem un nou estudi que determina encara una mica més sobre aquest tema. I és que, poden fer que els nostres microbis canviïn, tant dins com fora del nostre cos. Això fa que millori la nostra salut mental, segons s'ha publicat a la revista científica 'Science'.
"La criança de gossos té efectes beneficiosos, especialment per als adolescents, i aquests efectes poden estar intervinguts per la simbiosi amb microorganismes", afirma l'autor Takefumi Kikusui de la Universitat d'Azabu, al Japó.
En treballs anteriors, l'equip de Kikusui va descobrir que els joves que creixen amb un gos des de petits i continuen tenint-los més endavant a la vida obtenen millors resultats en les mesures de companyia i suport social. Altres estudis també han demostrat que els amos de gossos també presenten diferències en els seus microbiomes intestinals, incloent-hi més diversitat.
En aquest estudi, els investigadors es van proposar explorar si alguns dels efectes beneficiosos dels gossos en la salut mental dels adolescents podrien estar relacionats amb aquestes diferències al microbioma.
"Els adolescents que tenen gossos mostren un benestar mental més gran, i també descobrim que tenir un gos altera la microbiota intestinal --afirma Kikusui--. Atès que la microbiota intestinal influeix en el comportament a través de l'eix intestí-cervell, realitzem aquest experiment".
Els investigadors van descobrir que tenir un gos als 13 anys preveia la salut mental i les puntuacions de comportament. Els problemes socials van ser significativament menors en els adolescents amb gos a casa que en els que no en tenien.
Tot seguit, van analitzar mostres del microbioma bucal. Després de seqüenciar els microbis, els investigadors van trobar una diversitat i una riquesa d'espècies similars entre els dos grups d'adolescents.
No obstant això, la composició del microbioma va mostrar diferències, cosa que suggereix que tenir un gos va alterar l'abundància de bacteris bucals específics. Van plantejar la hipòtesi que alguns d'aquests bacteris es podrien correlacionar amb les puntuacions psicològiques dels adolescents.
Per comprovar aquesta idea, els investigadors van tractar ratolins de laboratori amb microbiota d'adolescents amos de gossos per observar si aquesta afectava el comportament social i com ho feia.
Els ratolins amb el microbioma dels amos de gossos van dedicar més temps a ensumar els seus companys de gàbia. També van mostrar una actitud més social cap a un company de gàbia atrapat, una prova de comportament que es fa servir habitualment per avaluar el comportament prosocial en ratolins.
"La troballa més interessant d'aquest estudi és que es van descobrir bacteris que promouen la prosocialitat, o empatia, als microbiomes d'adolescents que tenen gossos --ressalta Kikusui--. Això implica que tenir un gos proporciona una sensació de seguretat a través de la interacció, però crec que també té valor pel seu potencial per alterar la comunitat microbiana".
Els investigadors afirmen que, si bé cal més investigació, els resultats suggereixen que un gos de família pot modificar el microbioma de maneres que afavoreixen la salut mental, l'empatia i el comportament prosocial. Els beneficis de viure amb gossos probablement seran el resultat de desenes de milers d'anys de coexistència entre humans i gossos, afirmen.
