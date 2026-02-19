Quan haig de vacunar el meu gos?
Mantenir-lo al dia amb les vacunes és essencial per a la seva salut i benestar i per protegir la família
Pino Saavedra
La vacunació és fonamental per protegir el teu gos de malalties infeccioses que poden ser greus, fins i tot mortals. A més, algunes d’aquestes malalties són zoonosis, és a dir, es poden transmetre als humans. Vacunar el teu gos no només el protegeix a ell, també protegeix la teva família. A partir de quina edat es poden vacunar els gossos?
Els cadells es poden començar a vacunar a partir de les sis setmanes d’edat. Abans d’aquell moment, compten amb la immunitat maternal, que els proporciona la mare durant la lactància. És important que els cadells no se separin de la seva mare abans de les sis setmanes.
Vacunes i calendari
La vacuna contra la ràbia és obligatòria per a tots els gossos. Aquesta vacuna és fonamental per prevenir la ràbia, una malaltia viral greu que pot afectar tant gossos com humans.
A més de la vacuna contra la ràbia, hi ha altres vacunes per a gossos:
Polivalent: protegeix l’animal contra malalties com el parvovirus, el mocot, les tos de les gosseres, l’hepatitis i la leptospirosi.
Leptospirosi: és una malaltia zoonosis que es transmet a través de l’orina d’animals infectats.
Tos de les gosseres: és una malaltia respiratòria contagiosa, especialment en cadells i gossos immunodeprimits.
El calendari de vacunació recomanat per l’Associació Mundial de Veterinaris de Petits Animals (WSAVA) és el següent:
6-8 setmanes: primera vacunació amb la vacuna polivalent i la vacuna contra la ràbia.
11-13 setmanes: revacunació de la vacuna polivalent.
15-17 setmanes: revacunació de la vacuna contra la leptospirosi i la vacuna contra la ràbia.
15 mesos: revacunació de la vacuna polivalent, la vacuna contra la leptospirosi i la vacuna contra la ràbia.
Anualment: revacunació anual de la vacuna polivalent, la vacuna contra la leptospirosi i la vacuna contra la ràbia.
Si no es revacunen, els gossos no estaran protegits contra els patògens infecciosos, com ara virus i bacteris. A més, és possible que algunes residències o guarderies canines no els acceptin sense les vacunes principals. La desparasitació és tan important com la vacunació. Els gossos poden tenir malalties greus a causa de paràsits interns o externs, que fins i tot poden causar-los la mort. El tipus de desparasitació dependrà de l’estil de vida del gos. Els gossos que viuen a casa o a jardins necessiten menys desparasitacions que els gossos que passen temps al camp o que estan exposats a altres animals.
Les vacunes són una part fonamental de la salut preventiva per a les nostres mascotes. Igual que en els humans, les vacunes ajuden a protegir els animals de diverses malalties infeccioses que poden ser greus o fins i tot mortals. A continuació, es detallen les vacunes principals que s’han d’administrar a gossos, juntament amb les dates recomanades i la seva funció específica.
Vacunes
Funció: Protegeix contra el parvovirus caní, una malaltia viral molt contagiosa que afecta principalment cadells i causa diarrea greu, vòmits i febre.
Primera dosi: A les 6-8 setmanes.
Reforç: Cada 3-4 setmanes fins als 16-20 setmanes.
Vacuna contra la cinomosi canina
Funció: Protegeix contra la cinomosi, una malaltia viral que afecta el sistema respiratori, gastrointestinal i nerviós dels gossos.
Primera dosi: A les 6-8 setmanes.
Reforç: Cada 3-4 setmanes fins als 16-20 setmanes.
Vacuna hepatitis infecciosa canina
Funció: Protegeix contra l’hepatitis canina, una malaltia viral que afecta el fetge.
Primera dosi: A les 6-8 setmanes.
Reforç: Cada 3-4 setmanes fins als 16-20 setmanes.
Vacuna contra la leptospirosi
Funció: Protegeix contra la leptospirosi, una infecció bacteriana que pot afectar tant animals com humans.
Primera dosi: A les 8-12 setmanes.
Reforç: Cada 3-4 setmanes fins als 16-20 setmanes.
Vacuna contra la ràbia
Funció: Protegeix contra la ràbia, una malaltia viral que afecta el sistema nerviós central i és fatal.
Primera dosi: A les 12-16 setmanes.
Reforç: Cada 1-3 anys, depenent de la normativa local.
