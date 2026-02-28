Et sorprendrà: Aquesta és la despesa mitjana anual de tenir una mascota a casa
Segons un estudi citat per EAE Business School, gairebé la meitat de les llars de l’Estat espanyol tenen animals de companyia i la despesa anual pot situar-se entre 500 i 1.000 euros
Les llars de l’Estat espanyol amb, com a mínim, una mascota superen des de fa uns anys el nombre de cases amb nens petits. A Catalunya la tendència també va a l’alça: el 2024 s’hi van inscriure gairebé el doble de mascotes que nadons, segons recull la notícia.
En aquest context, l’estudi esmentat situa el percentatge de llars amb mascotes en el 49% i calcula que la despesa mitjana destinada als animals de companyia és d’entre 500 i 1.000 euros anuals. El mateix informe apunta que a l’Estat espanyol hi ha més de 30 milions d’animals domèstics, fet que converteix aquesta partida en una preocupació important per a moltes economies familiars.
On se’n va més diners: menjar, veterinari i assegurances
La notícia destaca que el sector de les mascotes va facturar 5.770 milions d’euros el 2023, generant 75.000 llocs de treball a través de més de 12.300 empreses.
Pel que fa a la despesa directa dels propietaris, el menjar és la principal partida: el mercat d’alimentació per a mascotes (pet food) supera els 2.500 milions d’euros a l’Estat espanyol. Tot i això, el veterinari també pesa molt en el pressupost: segons dades citades per Europa Press, la visita veterinària pot concentrar fins al 45% de la despesa total.
A més, la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals estableix l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. Això ha fet créixer també el negoci assegurador: la notícia indica que el cost mitjà d’un sinistre se situa en 239 euros, i que les primes anuals de responsabilitat civil poden oscil·lar entre 30 i 60 euros.
