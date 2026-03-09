Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El teu gos t’hauria de poder acompanyar a tot arreu: la clau és educar-lo bé des de petit

Covadonga i Pablo mostren com conviure més hores amb el gos sense deixar-lo sol a casa

Covadonga i Matxa

Covadonga i Matxa / Cedida

Abril Benítez

L’educació canina és essencial per a les persones que volen integrar el seu gos en la seva rutina diària i evitar que passi massa hores sol a casa. En una societat amb jornades laborals llargues i dificultats de conciliació, que un animal sàpiga comportar-se en espais compartits pot marcar la diferència entre haver-lo de deixar sol o poder-lo dur a més llocs amb naturalitat. La clau no és només que hi hagi més espais pet friendly, sinó que els animals estiguin habituats a conviure amb sorolls, persones, moviments i normes. Només així poden acompanyar els seus amos en determinades situacions sense generar molèsties ni riscos.

La història de Covadonga i Matcha

Això és el que defensa Covadonga, una madrilenya que fa mesos que va al gimnàs amb la seva gossa Matcha, una Airedale Terrier de menys d’un any. Acostumada a moure’s sempre amb els seus animals, assegura que la seva gossa sap esperar asseguda mentre ella entrena i que s’ha habituat a estar tranquil·la en tota mena d’espais. Per a ella, aquest aprenentatge és fonamental: com més aviat s’acostuma un gos a restaurants, passejos, viatges o centres esportius, abans entén com ha de comportar-se.

El cas de Pablo

Al seu costat també hi ha històries com la d’en Pablo, un treballador d’una empresa tecnològica que aprofita el temps fora de l’oficina per estar amb els seus dos gossos. En el seu cas, portar-los al gimnàs li permet no haver de deixar-los sols més estona i compartir amb ells una part del dia que abans era incompatible. Tant ell com la Covadonga coincideixen en una mateixa idea: els gossos poden formar part de més moments quotidians, però només si estan educats.

Pablo amb la seva mascota al gimnàs

Pablo amb la seva mascota al gimnàs / cedida

Fins on ha d’arribar la convivència amb el gos?

Aquí és on apareix la pregunta de fons: cal portar el gos a tot arreu? No sempre. Més que obrir-los les portes de qualsevol espai, el que cal és saber quan és bo per a l’animal, quan és adequat per a la resta i quan, senzillament, cal prioritzar el seu benestar per damunt de les nostres necessitats. Perquè un gos educat pot acompanyar-nos en molts moments, però això no vol dir que hagi de ser a tot arreu.

