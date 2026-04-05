La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
Una nova exigència obligarà a portar més control de les mascotes que es desplacin entre estats membres, amb l’objectiu de reforçar la seguretat sanitària i evitar irregularitats
Els gossos i els gats formen part del dia a dia de moltes famílies i cada cop és més habitual que acompanyin els seus propietaris en viatges, mudances o estades fora de casa.
Davant d’aquest augment de desplaçaments, la Unió Europea ha decidit reforçar el control sobre les mascotes amb una nova normativa que entra en vigor aquest mes d’abril. La voluntat és fer més segur el moviment d’animals entre països, facilitar-ne el seguiment i millorar el control sanitari.
A partir del 22 d’abril, serà obligatori que tots els gossos i gats que viatgin entre estats membres duguin un passaport europeu individual. Aquest document serà imprescindible per als desplaçaments dins del territori comunitari quan no tinguin finalitat comercial.
Què inclou aquest passaport
Aquest passaport no és un simple tràmit administratiu. Es tracta d’un document on queda registrada tota la informació bàsica de l’animal.
Hi ha de constar el número de microxip, la identitat del propietari, l’historial de vacunació, els tractaments veterinaris que ha rebut i la corresponent validació del veterinari.
La mesura busca unificar criteris entre els diferents països i evitar diferències normatives que puguin afavorir situacions irregulars, com ara el tràfic il·legal d’animals o la falsificació de documentació.
Més control sanitari
Un altre dels objectius principals d’aquesta normativa és reforçar el control de salut dels animals que es mouen d’un país a un altre.
Amb aquest sistema, les autoritats podran comprovar més fàcilment si la mascota compleix tots els requisits sanitaris exigits, cosa que ajuda a reduir el risc de transmissió de malalties entre animals i, en determinats casos, també a les persones.
Què cal tenir en compte abans de viatjar
Més enllà del passaport, els propietaris hauran de revisar altres condicions abans de marxar. Entre els requisits destacats hi ha la vacuna de la ràbia, que s’ha d’haver administrat almenys 21 dies abans del viatge.
També pot caldre una desparasitació específica en els dies previs al desplaçament, segons el cas, i l’animal haurà de tenir com a mínim 12 setmanes de vida. A més, un veterinari haurà de certificar que es troba en bon estat de salut.
Què pot passar si no es compleix
No respectar aquestes normes pot comportar conseqüències importants. L’animal pot ser retingut a la frontera, quedar-se en quarantena o fins i tot ser retornat al lloc d’origen.
A més, els propietaris també poden afrontar sancions econòmiques elevades en els casos més greus.
Més documentació, però també més garanties
Aquesta nova exigència suposa un pas més en el control dels desplaçaments amb mascotes. Tot i que pot representar una mica més de previsió abans de viatjar, també vol oferir més garanties sanitàries i més seguretat tant per als animals com per als seus propietaris.
