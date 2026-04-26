Ja ha entrat en vigor: El nou requisit de la UE per als amos de gats i gossos ja és obligatori
Des del 22 d'abril, els propietaris de mascotes a Espanya han de complir amb la legislació europea per garantir la seguretat sanitària en els trasllats
Xavi Espinosa
Els gossos i els gats ja no són només animals de companyia: són membres de la família amb drets. Per això, cada vegada és més freqüent que acompanyin els seus propietaris en vacances, mudances o visites a familiars.
Amb l’augment d’aquests desplaçaments, la Unió Europea ha decidit endurir el control sobre les mascotes que viatgen entre països. La nova normativa, que entra en vigor aquest mes d’abril, busca reforçar la seguretat en els trasllats, facilitar el seguiment dels animals dins l’espai comunitari i millorar les garanties sanitàries.
Ara, des del 22 d’abril, els propietaris d’aquestes mascotes a Espanya s’han d’adaptar a una nova normativa europea sobre el moviment d’animals de companyia. Si el teu animal ja té microxip, vacunació actualitzada i passaport europeu, en principi podràs continuar viatjant com fins ara. Tot i així, convé revisar tots els detalls abans de desplaçar-te, perquè en els controls oficials qualsevol error pot generar problemes.
Totes les dades de l’animal en un document
La data marca un canvi important: el 21 d’abril del 2026 es va acabar el període transitori en què es mantenien les normes anteriors. A partir d’aleshores, entren en vigor noves disposicions basades en la legislació europea de sanitat animal, que busquen unificar criteris i reforçar la seguretat en els desplaçaments amb animals de companyia.
Segons les autoritats europees, el sistema previ funcionava correctament, però aquestes modificacions pretenen tancar buits legals i millorar la coordinació entre països. Això és clau quan es tracta de controlar malalties i garantir la seguretat en el trànsit d’animals a través de fronteres.
El passaport europeu continua sent un document essencial. No és cap novetat, però ara es reafirma com a obligatori per viatjar dins la Unió. Aquest document actua com una identificació sanitària i inclou les dades del microxip, la informació del propietari i l’historial de vacunació, especialment contra la ràbia.
No cal renovar els passaports ja existents, perquè continuen sent vàlids. A més, s’han previst períodes d’adaptació per evitar que els propietaris hagin de fer canvis immediats. A la pràctica, l’objectiu principal continua sent garantir la identificació correcta de l’animal i minimitzar riscos sanitaris.
21 dies abans de viatjar
Per entrar a Espanya des d’un altre país comunitari, l’animal ha de portar microxip —o tatuatge si és anterior al juliol del 2011 i encara és llegible—, i tenir la vacuna antiràbica al dia. També és obligatori respectar el termini mínim de 21 dies després de la primera vacunació abans de viatjar.
Un altre aspecte important és l’edat: no es permet l’entrada d’animals menors de 15 setmanes, ja que no poden complir tots els requisits sanitaris. Així mateix, s’ha millorat la normativa sobre microxips, permetent alguns models antics sense necessitat de reidentificar les mascotes.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi
- Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho