Entra en vigor la Llei de Benestar Animal: multes de fins a 50.000 euros si fas això amb el teu gos
La llei prohibeix mantenir gossos i gats en espais que limitin el seu benestar, com balcons, terrasses, patis, trasters o vehicles
La Llei de benestar animal estableix que els animals de companyia han de viure en condicions adequades i no poden quedar relegats de manera habitual a espais que perjudiquin el seu benestar.
Això afecta especialment casos en què gossos o gats passen moltes hores o viuen de manera continuada en terrasses, balcons, patis, terrats, soterranis, trasters o vehicles.
La norma també fixa límits sobre el temps que un animal pot quedar sense supervisió. En general, no es pot deixar cap animal de companyia sol durant més de tres dies consecutius. En el cas dels gossos, aquest termini és encara més curt: no pot superar les 24 hores seguides.
Les sancions poden ser elevades
Les multes depenen de la gravetat dels fets. Les infraccions lleus poden anar dels 500 als 10.000 euros, per conductes com incomplir obligacions administratives o no comunicar la pèrdua d’un animal.
Les infraccions greus, com l’abandonament, una identificació incorrecta, l’ús de mètodes agressius d’educació o determinades situacions que afectin el benestar de l’animal, poden comportar sancions d’entre 10.001 i 50.000 euros.
En els casos més greus, com l’ensinistrament per a baralles o altres conductes especialment lesives, les multes poden arribar fins als 200.000 euros.
Una norma pensada per evitar abandonaments i maltractament
L’objectiu de la llei és reforçar la protecció dels animals i reduir situacions d’abandonament o negligència.
Tenir un gos o un gat implica garantir-li espai, atenció, cures i supervisió. Per això, deixar-lo de manera habitual en una terrassa o en qualsevol lloc que limiti la seva qualitat de vida pot acabar comportant conseqüències importants.
