Seccions

Un veterinari i un expert en longevitat coincideixen: "Els gossos necessiten un propòsit a la seva vida"

Experts en benestar animal defensen que alimentar-los bé i treure’ls a passejar no sempre és suficient: també necessiten estímuls, rutines i petites tasques adaptades a les seves capacitats

Bruna Segura

Girona

Cada vegada més especialistes coincideixen que el benestar dels gossos no depèn només d’una bona alimentació o de passejos diaris. També és important que tinguin estimulació física i mental i que sentin que fan alguna cosa útil dins la seva rutina.

Quan un gos passa el dia només menjant, dormint i esperant, pot desenvolupar ansietat, apatia o conductes destructives. Això és especialment habitual en races actives o molt intel·ligents, que necessiten més reptes per mantenir-se equilibrades.

Petites tasques que els ajuden

Els experts recomanen donar als gossos petites responsabilitats adaptades al seu caràcter i energia. Poden ser activitats senzilles com buscar objectes, aprendre ordres noves, fer jocs d’olfacte o acompanyar els seus amos en rutines quotidianes.

Aquest tipus d’activitats els manté mentalment actius, redueix l’estrès i ajuda a prevenir problemes de comportament. Un gos estimulat acostuma a estar més tranquil, més sociable i amb més energia positiva, fins i tot quan es fa gran.

Una necessitat que ve de lluny

Moltes races van créixer històricament al costat dels humans per treballar: pasturar, vigilar, caçar o ajudar en tasques concretes. Per això, quan desapareix del tot aquest component d’activitat i utilitat, alguns animals poden sentir avorriment o frustració.

Donar-los un propòsit no vol dir exigir-los grans coses, sinó oferir-los una vida més rica, amb rutines que els facin pensar, moure’s i sentir-se part activa de la família.

