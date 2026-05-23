Faltar a la feina per portar la mascota al veterinari: la sentència que pot canviar les regles
Un tribunal avala que una urgència veterinària greu pugui justificar l’absència laboral i obre el debat sobre els drets dels treballadors amb animals a càrrec
Fins ara, quan una mascota emmalaltia i necessitava atenció veterinària urgent, molts treballadors es trobaven en una situació complicada: havien de triar entre anar a treballar o atendre el seu animal domèstic. La legislació laboral no recollia un permís específic per portar una mascota al veterinari, de manera que l’absència podia acabar sent considerada injustificada per l’empresa.
Aquesta situació, però, podria començar a canviar després d’una resolució judicial que ha donat la raó a una treballadora acomiadada per absentar-se de la feina arran d’una urgència veterinària greu. El cas ha obert la porta a considerar que, en determinades circumstàncies, faltar a la feina per atendre una mascota no és cap caprici, sinó una causa humanitària, imprevisible i justificada.
Què ha passat amb aquest cas?
La sentència analitza el cas d’una treballadora que va faltar al seu lloc de feina perquè el seu gos es trobava en estat molt greu i necessitava assistència veterinària immediata. L’empresa va acabar sancionant-la amb l’acomiadament, però el tribunal ha considerat que la mesura era desproporcionada i ha declarat l’acomiadament improcedent.
El jutge va ser contundent en la seva resolució i va remarcar que l’absència “no pot concebre’s com una absència per caprici de la treballadora”, sinó que responia a motius “sobrevinguts, imprevisibles, humanitaris i ètics”. Segons el text, hauria estat immoral obligar l’animal a prolongar la seva agonia fins que la treballadora acabés la jornada laboral.
Això no vol dir que s’hagi creat automàticament un permís retribuït per mascotes, però sí que marca un precedent important: una empresa no pot sancionar o acomiadar de manera automàtica un treballador si l’absència està motivada per una urgència veterinària acreditada.
Com afecta això als drets dels treballadors?
La decisió judicial reforça la idea que les mascotes ja no es poden veure només com una propietat, sinó com a éssers amb qui moltes persones mantenen un vincle afectiu profund. Per això, en casos greus, l’obligació de garantir el seu benestar pot justificar una absència puntual a la feina.
Ara bé, la sentència també deixa clar un matís important: una absència justificada no és exactament el mateix que un permís laboral retribuït. Segons el cas i el conveni col·lectiu aplicable, les hores es podrien haver de recuperar o descomptar. Tot i això, si la urgència està ben acreditada, l’empresa no hauria de poder aplicar una sanció disciplinària greu.
En aquest cas, la treballadora acomiadada va haver de ser readmesa i va rebre una indemnització de 4.116,42 euros, una xifra que reforça la importància de valorar cada situació amb proporcionalitat.
Hi té a veure la llei de benestar animal?
Sí. La resolució cita la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, una norma que ha consolidat una nova mirada sobre els animals de companyia. Aquesta llei posa l’accent en la dignitat dels animals i en el deure d’evitar-los patiment innecessari.
Aquesta sensibilitat creixent cap al benestar animal és clau per entendre el fons de la sentència. Si la llei reconeix que els animals han de ser protegits davant el sofriment, també resulta coherent que una urgència veterinària greu pugui tenir conseqüències en l’àmbit laboral.
Els experts recomanen que, si un treballador es troba en una situació similar, actuï amb prudència: cal avisar l’empresa com més aviat millor, aportar un justificant veterinari detallat, revisar el conveni col·lectiu i conservar totes les comunicacions.
El cas no converteix qualsevol visita al veterinari en un permís automàtic, però sí que obre un camí important: quan la salut d’una mascota està en risc i la situació és urgent, l’absència pot quedar protegida com una causa legítima i justificada.
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Aquestes són les millors botifarres de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Una motorista ferida després d’encastar-se contra l'aparador d'una botiga a Girona