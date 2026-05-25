Els veterinaris coincideixen: així és com veuen els gats els humans
Aquests felins mostren un seguit de comportaments amb les persones en qui confien i que aprecien
Javier Fidalgo
Des de fa segles, els gats han conviscut amb els humans. De vegades, s’ha considerat que aquest animal és solitari i independent, però el cert és que estableixen vincles amb els seus amos i amb altres felins.
El doctor John Bradshow, autor del llibre ‘En la mente de un gato’, va concloure en les seves investigacions que els gats ens veuen com gats més grans. Tot i això, pensen que som maldestres.
«No molts gats ensopeguen amb la gent, però nosaltres sí que ensopeguem amb els gats», va explicar en una entrevista per a la revista National Geographic. Desmond Morris, zoòleg i autor de ‘Guía para comprender a los gatos’, coincideix amb aquesta lectura.
«Per a un gat domèstic, nosaltres som gats gegants. El fet que els gats domèstics vulguin compartir una casa amb la família humana és, en si mateix, una prova de la seva flexibilitat social», va afirmar l’expert.
A més, Bradshow assenyala que aquests felins són més intel·ligents del que es creu: «Aprenen quines coses funcionen amb cada persona. Saben si un membre de la família és més procliu a llevar-se a les quatre de la matinada i donar-los alguna cosa per picar».
Segons un article d’‘Experto Animal’, els gats generen sentiments cap als humans amb qui conviuen i la conducta que mostren davant seu no és aleatòria: «És evident que els gats només “accepten” com a part del seu cercle social aquelles persones o animals en qui confien plenament».
En aquest sentit, els gats mostren un seguit de comportaments amb les persones en qui confien i que aprecien: aixequen i agiten la cua, es freguen la cara o el cos, dormen a sobre o al costat teu, miolen mentre et segueixen o et miren, o et pasten amb les ungles.
Finalment, cal recordar que tots els gats són diferents i tenen prioritats diferents. En adopcions, és important respectar el seu espai, tenir paciència i donar-los temps per adaptar-se.
