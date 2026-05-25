Els veterinaris ho confirmen: el veritable motiu pel qual el teu gos et mira fixament als ulls
La ciència ha estudiat aquest gest tan habitual i ha descobert que darrere d’aquesta mirada hi pot haver molt més que gana, costum o ganes d’atenció
Si tens gos, segur que t’ha passat més d’una vegada: estàs al sofà, treballant, cuinant o simplement descansant i, de cop, notes que et mira fixament. Moltes persones interpreten aquesta mirada com una petició de menjar, de passeig o de carícies. I sovint ho és. Però la ciència ha demostrat que aquest gest també pot tenir una explicació molt més profunda.
Un estudi publicat a la revista Science va descobrir que el contacte visual entre gossos i humans activa un mecanisme biològic conegut com a bucle oxitocina-mirada. És a dir, quan un gos mira el seu propietari als ulls, es pot produir un augment d’oxitocina en tots dos, una hormona vinculada a l’afecte, la confiança i els vincles emocionals.
Una mirada que reforça el vincle
L’oxitocina és coneguda popularment com l’hormona de l’aferrament. En humans, té un paper important en els vincles entre mares i fills, en les relacions afectives i en la sensació de confiança. El més sorprenent és que els investigadors van observar un procés semblant entre persones i gossos.
Segons l’estudi, la mirada del gos pot incrementar els nivells d’oxitocina en el propietari, i aquesta resposta afavoreix conductes d’afecte cap a l’animal. Alhora, aquesta interacció també pot reforçar la resposta hormonal del gos. En resum: com més connexió visual hi ha, més es pot reforçar el vincle emocional.
Això ajuda a explicar per què moltes persones senten que el seu gos “les entén” sense necessitat de paraules. La mirada no és només un gest tendre: pot formar part d’una comunicació emocional construïda durant milers d’anys de convivència entre humans i gossos.
També pot voler demanar-te alguna cosa
Ara bé, no totes les mirades tenen el mateix significat. Un gos també pot mirar fixament perquè vol menjar, sortir al carrer, jugar, rebre atenció o entendre què faràs. Els gossos són molt bons observant rutines humanes i poden aprendre que mirar-nos és una manera eficaç de comunicar-se.
Per això és important fixar-se en el context. Si et mira a prop de la porta, potser vol sortir. Si ho fa a la cuina, potser espera un premi. Si et busca la mirada mentre descanses, potser simplement vol contacte o seguretat.
Els experts també recorden que cal distingir una mirada relaxada d’una mirada rígida o tensa. Quan el gos manté el cos dur, les orelles enrere, la cua quieta o mostra altres senyals d’incomoditat, el contacte visual pot indicar estrès o alerta, no afecte.
Un gest petit amb molta història
La relació entre humans i gossos és única. A diferència dels llops, els gossos han desenvolupat una gran capacitat per llegir els nostres gestos, seguir la nostra mirada i buscar la nostra resposta. La investigació apunta que aquest intercanvi visual podria haver tingut un paper important en la domesticació i en la creació d’un vincle tan estret entre les dues espècies.
La pròxima vegada que el teu gos et miri fixament, potser no només t’està demanant una galeta o un passeig. Potser està fent una cosa molt més antiga i poderosa: reforçar el vincle que us uneix.
Perquè, en el llenguatge dels gossos, una mirada tranquil·la pot dir moltes coses. I una d’elles és tan senzilla com aquesta: ets important per a mi.
