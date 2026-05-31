La fruita que mai hauries de donar al teu gos, encara que sembli inofensiva
Els gossos poden menjar algunes fruites com a premi puntual, però les uves i les panses poden provocar problemes greus de salut
Cada vegada més famílies vigilen què mengen els seus gossos i busquen alternatives més saludables a les llaminadures industrials. Algunes fruites poden ser una bona opció com a premi ocasional, sempre en petites quantitats i ben preparades. Però no totes són segures.
La fruita que cal evitar sempre són les uves i també les panses. Encara que semblin un aliment natural i inofensiu, poden ser tòxiques per als gossos i arribar a provocar una lesió renal aguda. El problema és que no es coneix una quantitat segura: alguns animals poden emmalaltir amb dosis petites i altres no mostrar els mateixos símptomes.
Per què les uves són tan perilloses?
La toxicitat de les uves i les panses no afecta tots els gossos de la mateixa manera, però quan ho fa pot ser greu. Segons el Cornell Richard P. Riney Canine Health Center, la ingestió d’uves, panses, sultanes o altres fruits del gènere Vitis s’ha de considerar seriosa perquè pot causar dany renal i no es pot predir quin gos en quedarà afectat.
Els primers símptomes poden incloure vòmits, diarrea, falta de gana, cansament, dolor abdominal o molta set. En els casos més greus, el problema pot evolucionar cap a una fallada renal. Per això, si un gos menja uves o panses, el més prudent és trucar immediatament al veterinari i no esperar a veure si “li passa”.
Fruites que sí que poden menjar, amb moderació
Això no vol dir que totes les fruites estiguin prohibides. Molts gossos poden prendre petites quantitats de poma, sempre sense cor ni llavors; síndria, sense pell ni llavors; plàtan, en porcions petites; o fruits vermells com maduixes, nabius o gerds. També es pot oferir mango madur, però sempre sense os.
L’American Kennel Club recorda que algunes fruites i verdures poden ser aptes per als gossos, però cal preparar-les bé i evitar parts dures, llavors, pinyols o ingredients afegits.
Tot i això, la fruita ha de ser només un complement puntual, no la base de l’alimentació. Si el gos té diabetis, sobrepès, problemes digestius, malaltia renal o al·lèrgies, és millor consultar abans amb un professional.
El perill també és als dolços i al pa
Les panses poden aparèixer amagades en aliments humans com coques, galetes, pans dolços, cereals, barretes o postres. Aquest és un dels riscos més habituals, perquè el gos pot menjar-ne sense que el propietari s’adoni que el producte en contenia.
La norma és senzilla: cap uva i cap pansa, mai. Encara que sigui una quantitat petita, encara que el gos sembli estar bé i encara que altres vegades no li hagi passat res. Amb aquesta fruita, el millor premi és no donar-la.
