Alerta si tens aquests símptomes: Aquestes són les malalties que et pot encomanar la teva mascota
Els veterinaris recorden que la vacunació protegeix tant els animals com les persones davant malalties potencialment greus
Les mascotes formen part de moltes llars gironines i catalanes, però compartir espais també implica compartir determinats riscos per a la salut. Per aquest motiu, els experts insisteixen que mantenir al dia el calendari de vacunació dels animals és una de les mesures més efectives per prevenir malalties que poden transmetre's de les mascotes als humans.
Algunes d'aquestes patologies, conegudes com a zoonosis, poden arribar a ser molt greus tant per als animals com per a les persones.
La ràbia: una malaltia mortal que continua preocupant
La ràbia és una de les zoonosis més conegudes i perilloses del món. Es tracta d'una malaltia vírica que afecta el sistema nerviós i que, una vegada apareixen els símptomes, és pràcticament mortal.
Tot i que Espanya està considerada lliure de ràbia terrestre des de finals dels anys setanta, les autoritats sanitàries continuen vigilant possibles casos importats procedents d'altres països. A més, els especialistes alerten que noves variants del virus han provocat un augment dels reservoris animals en diverses zones del món.
Per aquest motiu, la vacunació continua sent una eina fonamental de prevenció.
La leptospirosi també pot afectar les persones
Una altra malaltia que preocupa els veterinaris és la leptospirosi, causada per una bactèria que pot trobar-se a l'orina de diversos animals, com ara rosegadors, gossos, porcs, vaques o animals salvatges.
El contagi es pot produir per contacte directe amb l'orina infectada o amb aigua i superfícies contaminades.
En els gossos, aquesta malaltia pot arribar a tenir una mortalitat elevada i, en les persones, pot provocar des de símptomes lleus fins a complicacions importants que requereixin hospitalització.
Les revacunacions anuals són clau
Els professionals recorden que no n'hi ha prou amb vacunar els animals una sola vegada. Les revacunacions periòdiques permeten mantenir els nivells de protecció adequats al llarg dels anys.
A més de protegir la mascota, la vacunació contribueix a reduir la circulació de malalties i protegeix la resta de la comunitat.
Quines vacunes són imprescindibles?
Els veterinaris divideixen les vacunes en dos grans grups:
Vacunes essencials
Són les que haurien de rebre tots els animals independentment d'on visquin o del seu estil de vida.
En els gossos, les principals són les que protegeixen contra:
- El moquill caní.
- L'adenovirus caní.
- El parvovirus caní.
També és recomanable protegir-los contra la tos de les gosseres, especialment si tenen contacte habitual amb altres gossos en parcs, residències o centres d'ensinistrament.
En els gats, les vacunes bàsiques protegeixen contra:
- El parvovirus felí.
- El calicivirus felí.
- L'herpesvirus felí.
Vacunes recomanades segons cada cas
Algunes vacunes depenen del lloc on viu l'animal o dels seus hàbits.
En el cas dels gats amb accés a l'exterior, molts especialistes recomanen vacunar-los també contra la leucèmia felina, una malaltia molt contagiosa que pot tenir conseqüències greus.
Una responsabilitat compartida
Els experts recorden que vacunar una mascota no és només una qüestió de benestar animal, sinó també de salut pública. Mantenir els gossos i els gats correctament immunitzats ajuda a prevenir brots de malalties i protegeix tant les famílies com la resta de la societat.
Per això, recomanen seguir sempre les pautes indicades pel veterinari i no deixar passar les dosis de reforç que corresponen a cada etapa de la vida de l'animal.
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