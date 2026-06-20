Alerta amb la calor: aquests són els senyals que indiquen que el teu gos pot estar patint una insolació
Els veterinaris alerten que actuar durant els primers minuts és clau per evitar conseqüències greus i, en alguns casos, mortals
L’arribada de l’estiu no només obliga les persones a protegir-se de les altes temperatures. També posa en risc la salut dels animals de companyia, especialment dels gossos. Cada any, les clíniques veterinàries atenen casos de cops de calor, una emergència que pot aparèixer en qüestió de minuts i que requereix una actuació ràpida.
A diferència dels humans, els gossos no regulen la temperatura corporal de la mateixa manera. Com que gairebé no suen, depenen principalment del panteix per eliminar l’excés de calor. Quan aquest sistema deixa de ser suficient, la temperatura corporal pot augmentar ràpidament fins a nivells perillosos.
Els primers símptomes que no has d’ignorar
Els especialistes coincideixen que el primer signe d’alerta acostuma a ser un panteix excessiu i més intens de l’habitual. També és freqüent observar una salivació abundant, inquietud, dificultat per moure’s o una respiració molt accelerada.
A mesura que el problema avança, poden aparèixer altres símptomes com debilitat, desorientació, falta de coordinació, llengua o genives d’un color vermell intens i una marcada sensació d’esgotament.
Un error habitual és pensar que l’animal només està cansat. En realitat, aquests primers senyals poden indicar que la temperatura corporal està augmentant perillosament.
En els casos més greus, el gos pot presentar vòmits, diarrea, tremolors, col·lapse o fins i tot perdre el coneixement. Quan s’arriba a aquest punt, la situació es considera una urgència veterinària.
Què fer si sospites d’un cop de calor?
Si detectes aquests símptomes, el primer és traslladar l’animal a un lloc fresc i ombrejat. També es recomana oferir-li aigua fresca en petites quantitats, però sense forçar-lo a beure.
Per ajudar a reduir la temperatura corporal es poden mullar zones com les potes, l’abdomen, les aixelles o l’engonal amb aigua fresca. Els veterinaris insisteixen que no s’ha de fer servir aigua molt freda ni gel, ja que el canvi brusc de temperatura podria empitjorar la situació.
Encara que l’animal sembli recuperar-se, és recomanable contactar amb un veterinari, perquè les complicacions internes poden aparèixer hores després de l’episodi.
Les races més vulnerables
No tots els gossos tenen el mateix risc. Les races braquicèfales, com el bulldog francès, el carlin, el boxer o el bulldog anglès, són especialment sensibles a les temperatures elevades per la forma del seu musell, que dificulta la respiració.
També són més vulnerables els cadells, els gossos d’edat avançada, els animals amb sobrepès o aquells que pateixen problemes cardíacs o respiratoris.
Els gats també poden patir cops de calor, tot i que solen mostrar símptomes més discrets i, per tant, més difícils de detectar.
La prevenció és la millor protecció
Els experts recomanen evitar els passejos durant les hores centrals del dia, especialment entre les 12 i les 18 hores a l’estiu. També és important comprovar la temperatura de l’asfalt, ja que pot arribar a superar els 50 graus i provocar cremades a les potes.
Cal garantir sempre l’accés a aigua fresca, espais amb ombra i zones ben ventilades. Durant els trajectes en cotxe, les parades freqüents i la climatització adequada són imprescindibles.
I hi ha una norma que no admet excepcions: no deixar mai un gos dins d’un vehicle estacionat, encara que sigui durant pocs minuts. La temperatura interior pot augmentar ràpidament fins a nivells letals.
Amb les onades de calor cada vegada més freqüents, saber identificar els símptomes d’un cop de calor pot marcar la diferència. Un panteix excessiu, apatia o dificultats per respirar no són senyals normals a l’estiu: poden ser l’avís que la vida de la teva mascota està en perill.
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