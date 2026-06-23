Els millors consells per evitar els cops de calor en gossos
Les altes temperatures poden posar en risc la salut de les mascotes: saber detectar els perills i actuar a temps és clau durant l’estiu
L’estiu s’ha convertit en una de les èpoques més delicades per als gossos. Les onades de calor són cada vegada més freqüents i intenses, i això augmenta el risc que les mascotes pateixin cops de calor, una situació que pot arribar a ser molt greu si no s’actua ràpidament.
A diferència de les persones, els gossos tenen moltes més dificultats per regular la temperatura corporal. No suen com nosaltres i depenen principalment del panteix per eliminar l’excés de calor. Per aquest motiu, una exposició prolongada al sol o a temperatures elevades pot provocar problemes en qüestió de minuts.
L’aigua i l’ombra, imprescindibles
La primera norma és assegurar que el gos tingui sempre accés a aigua fresca i neta. Durant els dies més calorosos, és recomanable canviar-la diverses vegades al dia perquè no s’escalfi excessivament.
També és fonamental que disposi d’un espai amb ombra i bona ventilació. Tant si es troba en un jardí, una terrassa o un balcó, l’animal ha de poder refugiar-se del sol en qualsevol moment.
Els veterinaris recorden que un gos no s’hauria de quedar mai exposat al sol directe durant hores, especialment durant els episodis de calor extrema.
Vigila els horaris dels passejos
Un dels errors més habituals és sortir a passejar durant les hores centrals del dia. Els experts recomanen evitar els passejos entre les 12 i les 18 hores, i fins i tot ampliar aquesta franja quan les temperatures són especialment elevades.
A més del risc de cop de calor, cal tenir en compte la temperatura de l’asfalt. En dies molt calorosos, el paviment pot superar fàcilment els 50 graus i provocar cremades a les coixinets de les potes.
Les primeres hores del matí i el vespre continuen sent els moments més segurs per sortir a caminar.
Rapar-los no sempre és una bona idea
Moltes persones pensen que tallar completament el pèl del gos és la millor manera d’ajudar-lo a suportar la calor. Però els veterinaris alerten que això no sempre és recomanable.
El pelatge actua com una capa protectora tant contra el fred com contra la calor i també ajuda a protegir la pell de la radiació solar. En algunes races, una rapada excessiva pot augmentar el risc de cremades i problemes dermatològics.
Per això, abans de prendre una decisió, és aconsellable consultar amb un professional o un perruquer caní especialitzat.
Refrescar-los correctament
Quan fa molta calor, es pot ajudar el gos mullant-li zones com les potes, la panxa o el pit amb aigua fresca, però sense utilitzar aigua excessivament freda ni gel.
També es poden fer servir estoretes refrigerants o permetre que l’animal descansi sobre superfícies fresques.
En races especialment sensibles a la calor —com els bulldogs, els carlinos o els boxers— aquestes mesures són encara més importants.
Ull amb els cotxes i els espais tancats
Els especialistes insisteixen que mai s’ha de deixar un gos dins d’un vehicle estacionat, ni tan sols durant pocs minuts. La temperatura interior d’un cotxe pot augmentar ràpidament fins a nivells mortals.
Les conseqüències poden ser devastadores: deshidratació severa, danys als òrgans interns, col·lapse i, en els casos més greus, la mort de l’animal.
Cremes solars i altres proteccions
Alguns gossos amb pèl molt curt, pell clara o zones poc cobertes poden beneficiar-se de protectors solars específics per a animals, especialment a les orelles, el musell o la panxa.
També existeixen ulleres protectores per a determinades activitats a l’aire lliure, tot i que no són necessàries per a la majoria de mascotes.
El més important continua sent prevenir. Aigua, ombra, passejos en hores adequades i vigilància constant són les millors eines per evitar problemes.
Perquè un cop de calor no és una simple molèstia estiuenca. És una emergència veterinària que pot posar en perill la vida del teu gos. I, sovint, es pot evitar amb mesures molt senzilles.
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