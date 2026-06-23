És oficial: si el teu gos o gat viu al pati, jardí o soterrani et pots enfrontar a multes de milers d’euros
La Llei de Benestar Animal prohibeix que gossos i gats resideixin permanentment en espais exteriors o aïllats i preveu sancions importants per als infractors
La Llei de Benestar Animal ha introduït noves obligacions per als propietaris de mascotes i una de les que més dubtes genera afecta els animals que passen gran part del temps al jardí, al pati o en altres espais exteriors.
Moltes persones creuen que tenir un gos en una casa amb jardí o un gat en un pati és suficient per complir amb les seves necessitats. Però la normativa deixa clar que una cosa és que els animals puguin gaudir d’aquests espais i una altra molt diferent és que hi visquin de manera permanent.
Segons estableix la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, està prohibit mantenir de forma habitual i continuada gossos i gats en terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis o espais similars sense una convivència adequada amb les persones.
La clau és la paraula "permanentment"
La norma no impedeix que un gos passi hores al jardí o que un gat surti al pati. El que sanciona és que aquests espais es converteixin en la seva residència habitual i exclusiva.
Els animals poden estar a l’exterior, descansar en un porxo o passar part del dia en una terrassa, però han de tenir accés a unes condicions adequades de benestar, protecció climàtica, supervisió i contacte amb les persones.
Els experts en comportament animal recorden que tant els gossos com els gats són animals socials. L’aïllament prolongat pot provocar problemes d’ansietat, por, estrès crònic, conductes destructives i alteracions del comportament.
Per això, la llei posa especial èmfasi en evitar pràctiques que durant anys han estat relativament habituals, com mantenir un gos vivint de manera permanent en un pati o en una parcel·la sense convivència real amb la família.
Les sancions poden ser elevades
La normativa contempla diferents nivells d’infraccions en funció de la gravetat dels fets. En els casos més greus, les administracions poden ordenar mesures de protecció per a l’animal, inclosa la seva retirada temporal o definitiva si consideren que el seu benestar està compromès.
Les sancions econòmiques poden arribar a ser de diversos milers d’euros. Les infraccions lleus poden comportar multes d’entre 500 i 10.000 euros, mentre que les greus i molt greus poden superar àmpliament aquestes quantitats en funció de les circumstàncies del cas.
A més, els inspectors poden valorar aspectes com l’estat de salut de l’animal, les condicions d’allotjament, l’accés a aigua i refugi o el temps que passa sense atenció adequada.
També hi ha límits per deixar-los sols
La llei incorpora altres obligacions que molts propietaris desconeixen. Una de les més comentades és la limitació del temps que una mascota pot passar sola.
En el cas dels gossos, no poden quedar-se sense supervisió durant més de 24 hores consecutives. Per a altres animals de companyia, el límit general és de tres dies consecutius.
L’objectiu és evitar situacions d’abandonament temporal que, tot i no ser definitives, poden comprometre el benestar dels animals.
Un canvi de mentalitat en la tinença de mascotes
La filosofia de la nova legislació és clara: els gossos i els gats són considerats éssers sensibles i no poden ser tractats simplement com a animals de vigilància o com un element més del jardí.
Per això, la norma busca acabar amb una pràctica que encara es dona en alguns habitatges: utilitzar patis, jardins, terrasses o soterranis com a llocs de confinament permanent per a les mascotes.
Tenir un jardí no és cap problema. Fer que el gos o el gat hi visqui permanentment, sí que pot ser-ho. I, segons la legislació vigent, aquesta situació pot acabar comportant inspeccions, sancions econòmiques i fins i tot la retirada de l’animal.
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