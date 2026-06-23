Sant Joan ja és aquí: què has de fer avui perquè el teu gos no visqui una nit de pànic
Els petards poden provocar fugides, tremolors i molta angoixa en els animals
La nit de Sant Joan ja ha arribat i, amb ella, els petards, els focs artificials i el soroll constant als carrers. Per a moltes persones és una festa esperada, però per a molts gossos pot convertir-se en una nit molt difícil. Tremolors, plors, intents d’amagar-se, respiració accelerada o ganes de fugir són algunes de les reaccions més habituals quan els animals senten explosions sobtades.
La veterinària Alba Pérez alerta que un dels errors més freqüents és actuar massa tard. «No pots començar a prendre mesures quan comencen a sonar els petards», adverteix. Tot i això, si encara no s’ha preparat res, avui encara es poden prendre algunes precaucions bàsiques per reduir el patiment de la mascota durant les hores més intenses.
No el deixis deslligat al carrer
Una de les mesures més importants és evitar passejar el gos sense corretja. Alba Pérez ho resumeix amb un consell molt clar: «No els deixis deslligats mentre hi hagi petards». Un ensurt pot fer que l’animal surti corrent sense control i es desorienti.
Durant la nit de Sant Joan, els passejos haurien de ser curts, tranquils i sempre amb el gos ben subjectat. És millor sortir abans que comenci el moment de més soroll i evitar zones amb molta gent, fogueres o focs artificials. Cada any, protectores i clíniques veterinàries reben avisos de gossos perduts després d’espantar-se pels petards.
Prepara-li un refugi dins de casa
A casa, el més recomanable és crear una zona segura on el gos pugui amagar-se si ho necessita. Pot ser sota una taula, darrere del sofà, en una habitació interior, en un llit tipus cova o en un racó amb coixins i mantes. L’objectiu és que l’animal tingui un espai on se senti protegit.
Alguns gossos busquen llocs petits o tancats de manera instintiva. Alba Pérez explica que «a alguns animals els agrada molt ficar-se a la dutxa». Si ho fan, no cal obligar-los a sortir. El més important és respectar el seu refugi i no forçar-los a estar en un lloc on se sentin insegurs.
Finestres tancades, persianes abaixades i calma
Per reduir el soroll exterior, convé tancar bé les finestres, abaixar les persianes i posar una mica de música ambiental o la televisió a un volum moderat. Això no eliminarà completament els petards, però pot ajudar a esmorteir-ne l’impacte.
També cal evitar que el gos tingui accés a balcons, terrasses o finestres obertes. En un moment de pànic, un animal pot actuar de manera impulsiva i intentar escapar per llocs perillosos.
Acompanyar-lo sí, però sense exagerar
Ignorar completament el gos quan està espantat tampoc és la millor solució. Si tremola, plora o busca contacte, es pot estar al seu costat i parlar-li amb calma. El que no convé és reaccionar amb nervis, crits o una preocupació exagerada, perquè això pot fer-li entendre que realment hi ha un perill.
La clau és transmetre normalitat. Estar present, mantenir un ambient tranquil i no castigar mai l’animal per tenir por. La por als petards no és una mala conducta, sinó una resposta d’angoixa davant un soroll que molts gossos perceben com una amenaça.
En els casos més greus, quan el gos pateix una fòbia intensa, el millor és consultar un veterinari per valorar mesures adaptades. Però per aquesta nit, el més important és anticipar-se tant com es pugui, evitar riscos i no deixar l’animal sol en el moment de més soroll. Com recorda Alba Pérez, «no esperis que això ho superin sols».
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