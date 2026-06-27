Les platges catalanes on el teu gos pot refrescar-se aquest estiu
La calor extrema obliga a buscar espais segurs per a les mascotes
Les onades de calor no només afecten les persones. També poden convertir l’estiu en una època complicada per a les mascotes, especialment per als gossos, que pateixen molt les altes temperatures i poden arribar a tenir un cop de calor si passen massa estona al sol, fan exercici en les hores centrals del dia o no tenen prou aigua i ombra.
La veterinària Gloria Cerviño, responsable del servei d’hospitalització de l’Hospital Veterinari Puchol, recorda que alguns animals són més vulnerables. És el cas dels gossos braquicèfals, com els buldogs, els bòxers i, sobretot, els carlins. «Això es deu al fet que, ja de per si, aquestes races tenen més dificultat per respirar», explica. També poden patir més la calor els cadells, els gossos grans, els animals amb sobrepès i els que tenen el pèl negre o llarg.
Per això, a l’estiu cal extremar les precaucions: evitar els passejos llargs entre les 14.00 i les 16.00 hores, oferir aigua sovint, buscar ombra, no deixar mai el gos dins del cotxe i reduir l’activitat física durant les hores de més temperatura. Una altra opció, si es pot fer amb seguretat, és portar-lo a una platja per a gossos.
Platges per a gossos: què cal saber abans d’anar-hi
A Catalunya hi ha prop de mig centenar d’espais pet-friendly habilitats a la costa, però no totes les platges permeten l’entrada de gossos durant la temporada de bany. De fet, la majoria la restringeixen o només l’autoritzen en zones concretes, horaris determinats o fora dels mesos d’estiu.
L’ús de les platges està regulat per la llei de costes, però són les comunitats autònomes i, sobretot, els ajuntaments els qui estableixen les condicions concretes de cada zona de bany. Això inclou la neteja, la salubritat, la senyalització, els aforaments i les normes sobre l’entrada d’animals.
En general, per accedir a una platja canina cal complir unes normes bàsiques: recollir els excrements, portar la cartilla de vacunació al dia, tenir el microxip, mantenir l’animal controlat per un adult i, en el cas dels gossos considerats potencialment perillosos, portar morrió i corretja. Algunes platges també exigeixen que el gos estigui censat al municipi.
Les platges per a gossos a Girona
Les comarques gironines concentren algunes de les platges més conegudes per anar-hi amb gos. Entre aquestes hi ha la platja Gran de Portbou, situada al centre urbà i amb un tram habilitat per als animals; la platja de les Barques de Colera, amb una zona delimitada; i la platja de Sant Jordi de Llançà, una petita platja de roca, sorra i pedres sense restriccions horàries.
També s’hi poden trobar les platges del Port de la Vall i de la Ribera, al Port de la Selva, igualment sense limitacions d’horari. A Cadaqués, els gossos poden anar a la platja de Sant Pius V, la platja des Calders, la platja Es Sortell i la cala Pep Ton, espais petits i menys freqüentats on poden estar més tranquils.
Una de les més emblemàtiques és la platja de la Rubina, a Empuriabrava, considerada la primera platja d’Espanya on es va permetre l’entrada de gossos. És una platja de sorra fina i aigua cristal·lina, situada dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, amb un tram on els animals poden anar deslligats.
També destaquen la platja del Rec del Molí, a l’Escala, amb la meitat del seu espai habilitat per a gossos; la platja dels Griells-l’Estartit, a Torroella de Montgrí, amb un tram d’uns 600 metres; la platja Pere Grau, a Palamós, oberta als gossos durant tot l’any; i la cala del Niu, a Sant Feliu de Guíxols, una de les incorporacions més recents i amb un aforament màxim de cinc gossos.
Algunes opcions a Barcelona i Tarragona
A la província de Barcelona, una de les opcions més conegudes és la platja de Llevant, a la ciutat de Barcelona, que disposa d’un tram delimitat per a gossos durant la temporada de bany, amb dutxa, abeurador i horari de 10.30 a 19.30 hores. També destaca la platja del Poblenou, a Pineda de Mar, oberta als animals les 24 hores del dia i durant tot l’any, amb zona específica i dutxes.
A Tarragona, hi ha espais com la platja del Miracle, a la ciutat de Tarragona, amb un tram de 220 metres habilitat per a gossos, dutxes i passarel·la d’accés, disponible fins al 15 d’octubre. També és una opció la platja de la Bassa de l’Arena, a Deltebre, que permet l’entrada de gossos durant tot l’any en els primers 500 metres de la part sud.
Evitar riscos durant els dies de més calor
Portar el gos a la platja pot ser una bona manera d’ajudar-lo a refrescar-se, però no elimina el risc de cop de calor. Cal evitar les hores centrals del dia, portar sempre aigua, buscar ombra i vigilar símptomes com panteix excessiu, debilitat, baveig intens, desorientació o dificultat per respirar.
Les platges per a gossos a Catalunya poden ser una bona alternativa per gaudir de l’estiu amb la mascota, però sempre amb responsabilitat. Consultar les normes de cada ajuntament abans d’anar-hi és clau, perquè els horaris, els aforaments i les condicions poden variar segons el municipi i la temporada.
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