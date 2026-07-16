Pots pujar amb el gos a l'ascensor? Això és el que diu realment la llei (i no és el que molts veïns es pensen)
Les comunitats de propietaris poden aprovar normes de convivència, però prohibir l'ús de l'ascensor als animals de companyia és molt més complicat del que sembla
Les discussions entre veïns per la presència de gossos a les zones comunes són més habituals del que sembla. Una de les més recurrents és si un propietari pot pujar amb la seva mascota a l'ascensor o si la comunitat de veïns ho pot prohibir.
La resposta és clara: la Llei de propietat horitzontal no prohibeix que els gossos utilitzin l'ascensor. De fet, la normativa no fa cap referència específica als animals de companyia en aquest sentit. Ara bé, això no significa que les comunitats no puguin establir determinades normes per facilitar la convivència.
La comunitat pot fixar normes, però amb límits
L'article 6 de la Llei de propietat horitzontal permet que les comunitats aprovin normes de règim intern per regular l'ús dels espais comuns, sempre que aquestes no contradiguin la llei ni els estatuts de la finca.
Per aquest motiu és habitual trobar edificis on s'exigeix que els gossos vagin lligats, que portin morrió quan la normativa ho estableix o que els propietaris evitin situacions que puguin molestar la resta de veïns.
Aquestes mesures són perfectament legals perquè busquen garantir una bona convivència, però no equivalen a una prohibició general d'utilitzar l'ascensor.
Quan pot intervenir la comunitat?
La situació canvia quan el problema no és la simple presència de l'animal, sinó el seu comportament.
L'article 7.2 de la Llei de propietat horitzontal estableix que els propietaris no poden desenvolupar activitats que resultin molestes, nocives, perilloses o que causin danys a la finca o a la resta de residents.
Tot i que aquest article tampoc no parla expressament dels gossos, sí que es pot aplicar si, de manera reiterada, un animal:
- causa desperfectes a l'ascensor o a les zones comunes;
- embruta de forma habitual sense que el propietari ho solucioni;
- mostra un comportament agressiu;
- genera molèsties continuades als altres veïns.
En aquests casos, la comunitat pot requerir al propietari que corregeixi la situació i, si persisteix, emprendre les accions legals previstes.
Es pot prohibir definitivament l'ascensor als gossos?
Aquí és on hi ha més confusió.
No n'hi ha prou amb una votació per majoria en una junta de propietaris per impedir que els gossos utilitzin l'ascensor.
Una prohibició d'aquest tipus afecta el dret d'ús dels elements comuns i, per tant, hauria de quedar incorporada als estatuts de la comunitat, una modificació que, amb caràcter general, requereix la unanimitat dels propietaris, d'acord amb la Llei de propietat horitzontal.
Per aquest motiu, són molt poques les comunitats que poden imposar una prohibició absoluta amb totes les garanties jurídiques.
Què passa si un veí té por dels gossos?
La llei també empara el dret de tots els residents a gaudir dels espais comuns amb normalitat.
Per això, encara que un propietari pugi amb el seu gos a l'ascensor, és recomanable actuar amb sentit comú: mantenir l'animal controlat, respectar la distància amb les persones que hi tinguin por i, si és possible, esperar el següent ascensor quan es produeixi una situació de tensió.
Aquestes actituds, tot i no ser una obligació legal en la majoria dels casos, contribueixen a evitar conflictes innecessaris.
La convivència és la millor eina
Els especialistes en administració de finques recorden que la gran majoria de conflictes relacionats amb les mascotes es resolen amb diàleg i respecte mutu, sense necessitat d'arribar als tribunals.
La normativa permet regular l'ús dels espais comuns, però prohibir que un gos utilitzi l'ascensor és una mesura excepcional i jurídicament molt més complexa del que sovint es creu.
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