El teu gos és esquerrà o dretà? Aquest nou test permet descobrir quina és la seva pota dominant
Investigadors italians han creat un mètode basat en quatre proves quotidianes per determinar quina pota prefereixen els gossos i amb quina intensitat ho fan
Igual que les persones acostumen a tenir una mà dominant, els gossos també poden mostrar preferència per una de les seves potes davanteres. Alguns utilitzen més l'esquerra, d'altres la dreta i n'hi ha que no presenten una inclinació clara per cap de les dues. És el que els científics coneixen com a lateralitat motora.
Determinar si un gos és "esquerrà" o "dretà", però, és més complicat del que pot semblar. No n'hi ha prou amb observar quina pota utilitza una vegada per jugar o agafar alguna cosa. Per intentar mesurar-ho amb més precisió, investigadors de la Universitat de Bari Aldo Moro, a Itàlia, han desenvolupat un nou test que combina diferents comportaments dels animals.
El mètode, batejat com a Doginburgh Inventory, permet determinar no només quina pota utilitza preferentment un gos, sinó també fins a quin punt aquesta preferència és marcada.
Quatre proves per descobrir la pota dominant
El nou sistema es va presentar en un estudi científic publicat el juny del 2026. La investigació es va fer amb 43 gossos de companyia sans, d'entre un i deu anys, entre els quals hi havia animals de diferents races i també mestissos.
Els investigadors van sotmetre cada gos a quatre proves diferents. La intenció era evitar que el resultat depengués d'una única acció, ja que un animal pot utilitzar una pota per manipular un objecte però no mostrar la mateixa preferència quan camina.
Una de les proves consisteix a posar menjar dins d'una joguina buida i observar amb quina pota la subjecta el gos mentre intenta aconseguir-lo. És l'anomenat Kong test, una prova que ja s'havia utilitzat anteriorment en investigacions sobre lateralitat canina.
En una segona prova, es col·loca menjar sota un moble, deixant una obertura prou gran perquè l'animal hi pugui introduir una pota, però no el cap. Els investigadors observen aleshores quina extremitat fa servir per intentar arribar al premi.
També observen com camina
Les altres dues proves no estan relacionades amb la manipulació d'objectes, sinó amb el moviment del gos.
En una, s'observa quina pota avança primer quan comença a baixar unes escales des d'una posició aturada. En l'altra, els científics registren quina extremitat utilitza primer quan baixa d'un petit desnivell mentre camina.
Amb els resultats de totes aquestes situacions, els investigadors poden classificar els animals en cinc grups diferents: preferència forta per l'esquerra, preferència feble per l'esquerra, ambilateral, preferència feble per la dreta o preferència forta per la dreta.
Aquesta classificació permet anar més enllà de dividir simplement els gossos entre esquerrans i dretans i saber amb quina intensitat utilitzen preferentment un costat del cos.
Gairebé vuit de cada deu tenen preferència
Els resultats van mostrar que aproximadament el 79% dels gossos estudiats presentaven algun grau de preferència per una de les dues potes. En canvi, un 20,9% van ser classificats com a ambilaterals.
Concretament, el 48,8% mostrava una preferència forta o feble per la pota esquerra, mentre que un 30,2% s'inclinava per la dreta.
Això, però, no permet concloure que la majoria dels gossos siguin esquerrans. La mostra utilitzada en l'estudi és de només 43 animals i els mateixos investigadors remarquen que cal ampliar-la abans d'extrapolar els resultats al conjunt de la població canina.
L'estudi també va detectar algunes diferències relacionades amb el sexe. Els mascles van mostrar més tendència a utilitzar la pota esquerra en algunes de les proves, especialment en determinades tasques de manipulació. De nou, els autors consideren que calen investigacions amb més animals per confirmar aquesta possible relació.
Per què interessa als científics?
Saber si un gos prefereix una pota o l'altra pot semblar una simple curiositat, però la lateralització cerebral és un important camp d'estudi del comportament animal.
La preferència per utilitzar un costat del cos està relacionada amb l'especialització dels hemisferis cerebrals. Per això, estudiar-la pot ajudar els investigadors a comprendre millor com els animals processen la informació, reaccionen davant determinats estímuls o gestionen algunes situacions.
Investigacions anteriors ja han analitzat si existeix alguna relació entre la pota dominant, el comportament i el benestar emocional dels gossos, tot i que els resultats encara no permeten utilitzar aquesta característica per determinar la personalitat o l'estat emocional d'un animal.
Fins i tot s'han trobat algunes associacions curioses. Un estudi anterior amb 62 gossos va observar una possible relació entre la lateralitat dels propietaris i la dels seus animals: els cuidadors esquerrans tenien més probabilitats de conviure amb gossos amb preferència per l'esquerra, mentre que es detectava una tendència similar entre persones i animals dretans.
Un test que encara s'ha de perfeccionar
El Doginburgh Inventory encara es troba en una fase inicial i els seus creadors el consideren una prova de concepte. Ara caldrà comprovar-ne els resultats amb grups de gossos més nombrosos i diversos i incorporar, possiblement, noves proves.
Tot i això, el sistema obre una nova via per estudiar el cervell i el comportament dels gossos a partir d'accions molt senzilles del seu dia a dia.
En el futur, determinar no només quina pota prefereix un gos, sinó també la intensitat d'aquesta lateralitat, podria aportar informació útil en estudis sobre benestar i capacitats cognitives i, fins i tot, en l'entrenament i la selecció de gossos de treball.