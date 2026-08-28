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Confirmat per la Llei de Benestar Animal: Si tens un gos i no fas això, et poden multar amb fins a 10.000 euros

La normativa preveu que tots els propietaris de gossos tinguin una assegurança de responsabilitat civil, tot i que alguns detalls encara depenen del desplegament reglamentari

Confirmat per la Llei de Benestar Animal: Si tens un gos i no fas això, et poden multar amb fins a 10.000 euros

Confirmat per la Llei de Benestar Animal: Si tens un gos i no fas això, et poden multar amb fins a 10.000 euros / CC0

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Bruna Segura

Girona

La Llei de Benestar Animal continua generant dubtes entre molts propietaris de gossos. Una de les qüestions que més preguntes provoca és l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles danys que pugui causar l’animal a tercers.

Fins ara, aquest tipus d’assegurança s’associava sobretot als gossos potencialment perillosos, però la nova normativa amplia l’obligació a tots els gossos, independentment de la raça, la mida o el caràcter.

Per què cal una assegurança?

L’objectiu és que el propietari pugui respondre davant possibles danys causats pel gos. Això pot incloure mossegades, lesions a altres persones o animals, desperfectes materials o accidents provocats per l’animal en espais públics o privats.

La pòlissa ha d’estar vigent durant tota la vida del gos i cobrir la responsabilitat civil del propietari. En alguns casos, aquesta cobertura ja pot estar inclosa dins d’una assegurança de la llar, però cal revisar-ho bé perquè no sempre és així.

Multes que poden arribar als 10.000 euros

La normativa preveu sancions importants per als incompliments. No disposar de l’assegurança obligatòria podria considerar-se una infracció lleu, amb multes que poden anar dels 500 als 10.000 euros.

Ara bé, cal tenir en compte un matís important: el desenvolupament reglamentari encara ha d’acabar de concretar alguns aspectes de l’obligació, com ara les cobertures mínimes o els imports exactes exigits en determinats casos.

Això ha provocat confusió entre propietaris, asseguradores i administracions, perquè la llei està aprovada, però alguns punts encara necessiten desplegament per aplicar-se amb plena claredat a tot l’Estat.

Catalunya i les normatives locals

A més de la llei estatal, cal revisar també les normes autonòmiques i municipals. Alguns ajuntaments poden tenir ordenances pròpies sobre tinença responsable d’animals, registre, identificació, ús de corretja o assegurances.

En el cas dels gossos potencialment perillosos, l’obligació de tenir assegurança ja existia abans i continua sent especialment estricta. Aquests animals també han de complir altres requisits, com llicència, identificació i mesures específiques de seguretat.

Què han de fer els propietaris?

El més prudent és consultar amb l’asseguradora si la pòlissa de la llar cobreix realment els danys causats pel gos i, si no és així, contractar una assegurança específica.

També és recomanable conservar la documentació de la pòlissa, tenir el gos correctament identificat amb microxip i mantenir actualitzades les dades del registre.

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La multa pot ser elevada, però el risc econòmic d’un accident encara ho pot ser més. Una assegurança de responsabilitat civil no només serveix per complir la normativa, sinó també per protegir el propietari davant qualsevol dany que pugui causar el seu animal.

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