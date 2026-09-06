Peter Mitchell revela com els humans han canviat els gossos
El clima, l’alimentació i la convivència amb diferents societats van marcar l’evolució canina arreu del planeta
La història dels gossos és també, en bona part, la història dels humans. Durant milers d’anys, totes dues espècies han compartit espais, aliments, desplaçaments i formes de vida. I aquesta convivència prolongada va acabar transformant els animals de manera molt diferent segons el lloc del planeta on vivien.
L'evolució canina no va consistir simplement a agafar un llop salvatge i convertir-lo de cop en un animal domèstic. La recerca arqueològica i genètica apunta a un procés molt més llarg, gradual i complex.
Durant aquest procés, els avantpassats dels gossos es van anar adaptant no només als humans, sinó també als climes, les dietes, les malalties i les tasques que desenvolupaven al costat de cada comunitat.
Del llop al gos: una evolució molt més lenta del que sembla
El gos descendeix del llop gris, però la frontera entre tots dos animals no va aparèixer d’un dia per l’altre.
Segons explica l’arqueòleg Peter Mitchell, humans i cànids haurien mantingut una relació cada vegada més estreta durant un període molt llarg.
Alguns animals podien acostar-se als assentaments humans per aprofitar restes d’aliments, mentre que les persones obtenien beneficis de la seva presència, ja fos per a la caça, la vigilància, el transport o altres activitats.
Generació rere generació, aquesta relació va afavorir animals cada vegada més adaptats a conviure amb les persones.
Per això, la domesticació del gos s’entén avui més com un procés progressiu que no pas com un moment concret de la prehistòria.
Qui és Peter Mitchell?
Peter Mitchell és un arqueòleg britànic especialitzat en arqueologia africana i en l’estudi de les societats de caçadors-recol·lectors.
Va estudiar Arqueologia i Antropologia a la Universitat de Cambridge i va obtenir el doctorat a la Universitat d’Oxford el 1987. Actualment, és professor d’Arqueologia Africana a Oxford i tutor d’Arqueologia al St Hugh’s College.
També ha desenvolupat una part important de la seva recerca sobre la prehistòria del sud d’Àfrica i ha escrit sobre l’arqueologia de diversos animals, entre els quals els gossos, els ases i els cavalls.
El llibre que reconstrueix milers d’anys de convivència
Mitchell és l’autor de First Dogs: Hunter-Gatherers and Their Canine Companions from Prehistory to the Present, una obra dedicada a reconstruir la relació entre els caçadors-recol·lectors i els gossos des dels inicis de la domesticació fins a èpoques molt més recents.
El llibre combina informació procedent de l’arqueologia, l’antropologia, la genètica, la història, l’ecologia i la lingüística.
L’objectiu és entendre com els gossos es van anar integrant en societats humanes molt diferents i com aquesta convivència va acabar generant animals amb característiques físiques i conductuals diferents segons les necessitats de cada comunitat.
Una de les idees més interessants que planteja Mitchell és que no podem parlar d’una única història del gos.
A mesura que els humans es van expandir per diferents continents, els animals que els acompanyaven van haver d’adaptar-se a entorns completament diferents.
Això va generar diversos camins evolutius.
Els gossos de l’Àrtic, per exemple, van desenvolupar característiques molt diferents dels animals que vivien a les selves tropicals o a les grans altituds del Tibet.
A l’Àrtic: animals més robustos per arrossegar càrregues
En les comunitats indígenes de l’Àrtic, els gossos van adquirir una constitució física especialment adequada per arrossegar trineus i transportar càrregues.
Les restes arqueològiques mostren ossos de les extremitats robustos i signes d’esforç a les vèrtebres compatibles amb aquest tipus de treball.
A més, determinades anàlisis indiquen que, en algunes regions costaneres, humans i gossos compartien una alimentació rica en recursos marins.
Això demostra fins a quin punt la vida del gos podia estar integrada en la mateixa economia i subsistència de les comunitats humanes.
A les selves: gossos més petits i àgils
La situació era pràcticament oposada en regions tropicals de Sud-amèrica i del sud-est asiàtic.
En aquests entorns de vegetació densa, un animal gran i pesant podia tenir més dificultats per moure’s.
Els gossos associats a comunitats de caçadors-recol·lectors acostumaven a ser més petits i àgils, característiques que facilitaven perseguir preses i avançar per terrenys complicats.
La selecció humana dels animals que millor complien aquestes funcions podria haver reforçat aquestes característiques al llarg de les generacions.
Al Tibet, fins i tot van canviar genèticament
Una de les adaptacions més espectaculars es troba a l’altiplà tibetà.
A grans altituds hi ha menys oxigen i tant els humans com els animals necessiten mecanismes fisiològics específics per sobreviure-hi.
Els gossos tibetans presenten determinades adaptacions genètiques que els ajuden a viure en aquestes condicions.
És un exemple especialment interessant de com humans i gossos, sotmesos durant molt de temps a les mateixes pressions ambientals, poden acabar desenvolupant solucions biològiques per afrontar un entorn extrem.
Alguns gossos no servien per caçar, sinó per fer mantes
La relació entre humans i gossos tampoc es limitava a la caça o el transport.
A la costa nord-oest d’Amèrica del Nord, algunes comunitats indígenes criaven gossos petits i llanosos.
El seu pèl s’utilitzava per elaborar teixits i mantes cerimonials.
Això mostra que les persones seleccionaven els animals en funció de necessitats molt diferents: força, velocitat, mida, tipus de pèl o comportament.
En altres societats, els gossos també van tenir funcions socials, espirituals o rituals, que igualment podien influir en quins animals es reproduïen i quines característiques es mantenien.
Les malalties també van condicionar la història dels gossos
No tot van ser avantatges adaptatius.
Les malalties també van limitar l’expansió dels gossos en determinades zones del planeta.
En regions de l’Àfrica subsahariana, malalties transmeses per vectors, com la tripanosomiasi o l’ehrlichiosi, haurien dificultat la supervivència i extensió d’algunes poblacions canines.
Això significa que la història evolutiva del gos també està marcada pels llocs on aquests animals no podien prosperar amb facilitat.
L’ADN revela una història encara més complexa
La genètica canina ha aportat noves pistes durant els últims anys.
Les investigacions amb ADN antic mostren que molts llinatges de gossos que havien existit durant milers d’anys van acabar desapareixent o sent substituïts.
Amb l’expansió europea a partir de l’època colonial, els gossos d’origen europeu es van estendre per diferents continents i van substituir parcialment moltes poblacions locals.
Tot i això, encara hi ha poblacions que conserven fragments d’aquelles antigues línies genètiques.
Un altre dels indicis reveladors és un exemplar de fa aproximadament 14.200 anys trobat a Suïssa, que ja mostra connexions genètiques amb llinatges europeus i globals posteriors.
Humans i gossos porten mil·lennis canviant junts
La principal conclusió és que els gossos actuals no són només el resultat d’una domesticació remota.
Durant milers d’anys han anat canviant al mateix temps que canviaven les societats humanes.
Quan nosaltres ens adaptàvem a un nou clima, una nova dieta o una nova forma de subsistència, els gossos que ens acompanyaven també havien de fer-ho.
Els humans, a més, van seleccionar durant generacions aquells animals que resultaven més útils per caçar, transportar, vigilar, obtenir materials o simplement conviure.
Per això, la sorprenent diversitat dels gossos que existeix avui té unes arrels molt antigues.
La història que dibuixa Peter Mitchell és, en definitiva, la d’una relació extraordinàriament llarga: humans i gossos no només han viscut junts, sinó que en certa manera també han evolucionat junts.
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