Oblida't de multiplicar l'edat del teu gos per set: així és com envelleixen realment
Un gos d'un any ja no equivaldria a un nen de set anys i la mida de l'animal és un dels factors que més condiciona el seu envelliment
Durant dècades s'ha repetit una regla tan senzilla com popular: cada any de vida d'un gos equival a set anys humans. Segons aquest càlcul, un gos de deu anys tindria l'edat d'una persona de setanta. Però la realitat és força més complexa.
La recerca científica ha demostrat que els gossos no envelleixen de manera lineal i que el ritme al qual ho fan varia considerablement segons l'etapa de vida, la mida, la raça i fins i tot les característiques individuals de cada animal.
El primer any passa molt més de pressa
Un dels principals problemes de la regla dels set anys és que no té en compte que els gossos maduren molt ràpidament durant els primers anys de vida.
Un gos d'un any, per exemple, ja ha assolit una maduresa física i sexual considerable. Per això, no es pot equiparar a un nen humà de set anys. En termes aproximats, aquesta edat podria correspondre a una persona jove d'uns 20 anys, tot i que l'equivalència exacta depèn de l'animal.
A partir d'aquí, però, el ritme d'envelliment comença a canviar i la comparació amb l'edat humana deixa de ser tan directa.
A partir dels quatre o cinc anys, el ritme canvia
Durant els primers anys, els gossos envelleixen a una velocitat molt superior a la dels humans. Però aquest procés no manté sempre el mateix ritme.
Aproximadament a partir dels quatre o cinc anys, l'envelliment caní comença a avançar més lentament en comparació amb el que passaria en una persona. Això explica per què sumar set anys per cada any del gos dona resultats poc realistes, especialment quan l'animal arriba a l'edat adulta.
La mida del gos també és important
No tots els gossos envelleixen al mateix ritme. Un dels factors més importants és la mida de l'animal.
En general, els gossos petits tendeixen a viure més anys i arribar més tard a la vellesa que els de races grans o gegants. Un gran danès o un mastí, per exemple, pot considerar-se geriàtric aproximadament als set o vuit anys, mentre que en un gos de mida petita aquesta etapa pot arribar cap als 10 o 12 anys.
La raça, la genètica, l'alimentació, les malalties i els cuidados que ha rebut al llarg de la seva vida també poden modificar considerablement aquest procés.
Una fórmula científica intenta calcular-ho millor
La ciència també ha intentat trobar una manera més precisa de comparar l'edat dels gossos amb la dels humans. Un estudi publicat a la revista Cell Systems va analitzar els canvis relacionats amb l'envelliment a través de la metilació de l'ADN, un procés que es modifica amb l'edat.
A partir d'aquest estudi es va proposar una fórmula que dona unes equivalències molt diferents de la famosa regla dels set anys. Segons aquesta aproximació, un gos d'un any equivaldria aproximadament a 31 anys humans, mentre que un de dos anys rondaria els 42.
Als quatre anys, l'equivalència se situaria al voltant dels 53 anys humans.
Una estimació, no una regla universal
Aquesta fórmula tampoc s'ha d'entendre com una calculadora perfecta per a qualsevol gos. L'estudi es va basar principalment en gossos de raça labrador, de manera que els resultats no necessàriament es poden aplicar exactament a totes les races i mides.
Per això, més que buscar una xifra exacta, els veterinaris tenen en compte l'edat, la mida, la raça i l'estat de salut de cada animal per determinar quan entra en la vellesa i quines necessitats té.
En definitiva, la popular regla de multiplicar l'edat del gos per set és una simplificació que no reflecteix com funciona realment l'envelliment caní. Els gossos creixen i maduren molt ràpidament al principi de la seva vida, però el ritme es modifica posteriorment i varia molt d'un animal a un altre.
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