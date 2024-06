Estalvi i ajuda al medi ambient: Petits passos i consells per estalviar aigua a casa

Ara més que mai cal ser conscient que l’aigua és un bé preuat i molt escàs. Fa temps que tenim l’amenaça al damunt, però ara s’està confirmant amb una sequera extradament preocupant. Haurà de passar molt temps abans no es recuperin els nivells dels pantans, però, de moment podem posar en pràctica alguns gestos per estalviar aigua a les nostres llars. No fa falta que sigui l’estiu ni tampoc que s’agreugi la situació actual per a pensar a estalviar aigua en la llar, ja que en molts llocs ja escasseja, i ens trobem en situació de sequera també a casa nostra. A la llar és on més s’utilitza l’aigua, encara que realment no es pot dir que sigui totalment així. Però en la llar, es consumeix per a preparar aliments, per a banyar-se, per a rentar la roba....

Un ús sostenible

L’aigua tan necessària per a la vida en el planeta demanda fer-ne un ús sostenible. En la llar podem estalviar-ne, evitant malgastar-la. A més, és el lloc ideal per a educar a les futures generacions, sobre la importància d’usar-la de manera racional.

És necessari que limitis les dutxes, i apaguis l’aigua mentre t’ensabones. També ajuda instal·lar limitadors de flux.

Cal ocupar-se constantment que l’aixeta es tanqui i es tanqui bé. A més, tanca l’aixeta mentre et rentes les dents, quan t’afaites o quan t’ensabones les mans.

Això s’aplica també a la cuina, quan rentes els plats. Apaga l’aigua mentre ensabones, i no esbandeixis els plats abans de ficar-los en el rentavaixella. Per a un major estalvi, omple fins dalt la rentadora i el rentavaixella. Els càlids dies de l’estiu demanden més compte amb les plantes. I molta aigua s’utilitza al jardí, i fins i tot amb les plantes d’interior en jardineres. No has de deixar de regar, solament has de fer-ho al final del dia. Durant la nit serà menys aigua la que necessitis per a les teves plantes que si ho fas durant el dia.

Un recurs ideal per a estalviar aigua és recórrer a l’ús de reductors, amb els quals s’estableix un límit per a no excedir-se en el consum d’aigua. Una altra alternativa és plantejar-te adquirir electrodomèstics que siguin més eficients. Els que estan dissenyats per a consumir menys energia i menys aigua. Un estalvi d’aigua, però també d’energia. Són unes poques rutines, però, a més de l’estalvi d’aigua, estalvies diners en el consum d’energia. D’aquesta manera, qualsevol gest o petit canvi pot contribuir a millorar la situació actual i evitar que tot plegat desemboqui a l’obligatorietat de prendre mesures més dràstiques. De moment, les darreres pluges han ajudat a suavitzar la situació.