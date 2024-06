FER-VET, Gestió de Residus especials, ramaders i sanitaris

FER-VET ofereix el servei integral de gestió dels residus especials a explotacions ramaderes, centres mèdics i veterinaris i professionals de la salut i de serveis personals. Agulles, xeringues, medicaments, citotòxics, productes de laboratori, envasos contaminats, garrafes, aerosols... i tota la gestió burocràtica pre i post destrucció. El que abans comportava desenes de gestions diferents, amb FER-VET és senzill, només cal trucar al 972 469 600 i s’encarregaran de la manera més professional i precisa de tot el procés.

FER-VET celebra el seu 25è aniversari mantenint intacte l’esperit del primer dia: donar servei, sobretot, a petits i mitjans productors de residus, oblidats per les grans empreses. Va iniciar el seu recorregut a la població de Campllong, traslladant-se posteriorment a Quart i finalment a Riudellots de la Selva, on ja fa 10 anys que s’hi va implantar.

Una trajectòria exemplar

Va començar, com a extensió de serveis veterinaris, per donar sortida a residus d’explotacions ramaderes, en un moment en què cap empresa donava servei al sector. Cal tenir present que l’any 1999 hi havia una escassa conscienciació sobre la preservació del medi ambient i la normativa específica de residus ramaders i sanitaris era pràcticament inexistent. Conceptes com sostenibilitat i petjada de carboni eren, simplement, futuristes. El coneixement de les necessitats del sector va ser crucial per trobar la fórmula correcta que hi donés una resposta senzilla.

FER-VET assegura un servei integral en la gestió dels residus especials. / DdG

Actualment, amb una normativa i un control molt més exigents (la mirada d’Europa es nota) i una sensibilització provocada pel canvi climàtic, tothom és conscient que els residus s’han de minimitzar i gestionar correctament. La burocràcia que es genera a l’entorn de la retirada de cada residu complica la gestió, encara més, pels petits centres productors.

La consolidació de l’empresa l’ha portat a l’especialització en dues seccions: el sector ramader i especial i el de les activitats sanitàries

La consolidació de l’empresa dins el sector de residus, va portar a l’especialització en dues seccions, el sector ramader i especial (que inclou les granges, els laboratoris, indústries) i el de les activitats sanitàries i de serveis personals (amb els centres veterinaris, mèdics, estètics, de podologia, tatuatges, fisiologia, odontologia...), entre d’altres.

Donar resposta

Totes les activitats econòmiques estan obligades a gestionar els seus residus a través d’empreses especialitzades. Cada residu té el seu contenidor i el seu tractament (igual que els residus municipals). El fet que produeixin petites quantitats de diferents tipus de residus complica la seva gestió, perquè tot el cicle del residu (començant per les lleis) està pensat per grans centres productors. Aquí és on entra l’activitat de FER-VET, amb un tracte directe, de proximitat, amb un servei a mida, un assessorament professional i sense la participació d’intermediaris.

Un contenidor d’agulles per un consultori o una granja? FER-VET

Uns medicaments caducats que s’han de destruir? FER-VET

Que cada cosa porta papers i tràmits? FER-VET

Des del principi fins al final, FER-VET s’encarrega de tots els processos. I ja fa 25 anys.