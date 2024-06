MediTerra: Solucions ambientals a mida i amb una alta especialització

MediTerra, empresa àmpliament reconeguda dins del sector de la consultoria ambiental pel seu alt nivell d’especialització, la qualitat del servei i la capacitat de respondre sempre a les necessitats de cada client, va ser creada el 1998 per Nila Nielsen i Jordi Boronat, i ha celebrat ja el seu 25è aniversari. Des de la seva fundació, ha dirigit la seva activitat d’alta especialització en la investigació i recuperació de la contaminació de sòls i aigües subterrànies, el compliment legal (Compliance and Corporate Audits), transaccions i auditories de compravenda (Due Diligence), la gestió de riscos ambientals, energia i canvi climàtic.

Part de l'equip de MediTerra. / DdG

Seguint el lema de les Nacions Unides del Dia del Medi Ambient 2024 «Les Nostres terres. El nostre futur. Som la #GeneracióRestauració», des de MediTerra expliquen que volen donar suport a aquesta important jornada «a través del nostre servei de consultoria mediambiental i de les nostres eines específiques en matèria de sòls i aigües contaminades que ens permeten actuar de la manera més eficient».

Solucions ambientals

Un dels seus valors més apreciats pels seus clients -compta amb empreses, entitats i organismes públics i privats tant nacionals com estrangers-és que ofereix solucions ambientals a mida amb un alt concepte d’especialització. Els seus camps d’acció són la contaminació de sòls i aigües subterrànies: Està acreditada per ENAC per a la realització d’inspeccions en l’àrea de sòls potencialment contaminants i aigües subterrànies associades a sòls contaminats; serveis en Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals: S’ha especialitzat en el desenvolupament d’auditories ambientals de compliment legal, de PRL i de compravenda, en què s’analitzen l’existència de passius ocults en relació amb transaccions de terrenys, edificis i activitats industrials; Sostenibilitat i Serveis d’ESG: L’equip de professionals multidisciplinari de MediTerra ofereix, tant el coneixement de la normativa com també l’aportació de la seva experiència en l’aplicació pràctica de la mateixa en els diferents nivells de l’administració existents a Espanya.

L’empresa realitza auditories ambientals, inspeccions de sòls i anàlisis d’aigües subterrànies per tota Espanya

Des de l’any de la seva fundació i fins a l’actualitat ha portat a terme més de 1.200 projectes «amb orgull, amb integritat i amb la més alta consideració per la seguretat i el medi ambient», xifres que acrediten i avalen la seva professionalitat.

Uns valors sempre presents

L’empresa pivota sobre tres valors que sempre té molt present: compromís per a fer del món un lloc millor per al present i per al futur; valorar la integritat dels seus empleats, la qualitat dels serveis i oferir solucions tècniques i a mida per a obtenir l’absoluta satisfacció del client i, portar a terme la seva activitat amb «orgull, integritat i la més alta consideració per a la seguretat» tractant a tothom amb «respecte, confiança i honestedat». Tots aquests valors i estratègies es traslladen diàriament en les seves accions que li han valgut un reconeixement i crear una «xarxa internacional d’empreses amb l’objectiu d’oferir serveis locals especialitzats a clients amb independència de la seva localització geogràfica».

Un equip d'anàlisi treballant sobre el terreny. / DdG

A MediTerra tenen una estratègia de Sostenibilitat i ESG i «cuidem als nostres treballadors». En aquest sentit, des de l’empresa destaquen que «els empleats busquen MediTerra com la seva primera opció per al seu creixement personal / professional, la capacitat de treballar amb diverses persones altament qualificades, en una cultura que promou el treball en equip i la seguretat». A més, MediTerra «incorpora professionals amb formació multidisciplinar procedents de sectors molt diversos».

D’altra banda, el seu reconeixement està demostrat també en el fet que forma part d’Inogen Alliance I de Nicole i està en constant comunicació i col·laboració amb empreses de tot el món per tal d’oferir els millors serveis.