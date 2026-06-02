Per què apareixen forats gegants a Turquia? Ja n’hi ha 700 i la població ho viu amb inquietud
Aquests enormes esvorancs són la conseqüència d’una pràctica humana molt estesa arreu del planeta
Els forats tenen una gran profunditat i apareixen de manera sobtada
La terra s’enfonsa, literalment, a la regió turca de Konya, concretament a la comarca agrícola de Karapinar, on des de fa uns anys apareixen esvorancs profunds, alguns de desenes i fins i tot d’alguns centenars de metres de diàmetre i una gran fondària. No és un fet aïllat. Aquests enfonsaments es compten per centenars en aquesta zona, caracteritzada pels extensos conreus de blat, blat de moro o remolatxa sucrera.
L’agència de notícies Reuters informa que fins ara s’han comptabilitzat gairebé 700 d’aquests enormes forats, que, tot i no haver causat encara víctimes mortals, representen un risc evident per a les persones.
Aquests forats s’obren de manera abrupta i sobtada, i de vegades provoquen un gran estrèpit, no gaire lluny d’on hi ha gent treballant, a més d’habitatges ocupats, cosa que fa créixer la inquietud entre la població.
Així es formen aquests enfonsaments
Com es produeixen aquests esvorancs? Aquest esfondrament puntual del terreny té lloc quan, sota la superfície, el material subterrani es debilita i la part superior perd el suport, fins que acaba cedint.
El que provoca aquest afebliment del subsòl no és altra cosa que l’extracció massiva d’aigua subterrània, que actua com a suport per pressió del terreny i, quan es retira, deixa un buit que afavoreix l’ensorrament del sòl que té al damunt.
Aquest excés d’extraccions d’aigua és el que passa a la regió de Konya, que cada vegada depèn més del regadiu per mantenir el rendiment agrícola en unes circumstàncies cada cop més seques a causa del canvi climàtic. A mesura que augmenta l’extracció, s’accelera el desequilibri físic del terreny i es formen aquests grans avencs.
120.000 pous il·legals d’aigua
Així ho ha confirmat Fetullah Arik, professor de la Universitat de Konya, que assenyala que la combinació de sequera i extracció intensiva d’aigua subterrània ha accelerat la caiguda del nivell freàtic. Si durant la dècada anterior aquest nivell baixava mig metre l’any, ara ho fa a un ritme extraordinari de 4 o 5 metres anuals.
Aquesta extracció massiva d’aigua, segons admet el mateix govern turc, és conseqüència de la proliferació de pous il·legals. Segons les seves dades, a la comarca més afectada, la de Karapinar, hi ha uns 120.000 pous no autoritzats, davant de només 40.000 de legals.
Els habitants de la zona temen que hi pugui haver víctimes mortals / Agències
L’agència de Protecció Civil i Gestió de Desastres de Turquia ha intervingut en el cas i està localitzant les àrees més sensibles per aplicar-hi un pla d’actuació que eviti desastres més greus i permeti gestionar aquesta situació.
El que passa a Konya, però, no és un fenomen únic. Es tracta del mateix fenomen que està provocant l’enfonsament accelerat de grans ciutats amb milions d’habitants arreu del planeta. Capitals com Yakarta i moltes dels Estats Units s’estan enfonsant a un ritme accelerat pel mateix motiu: l’excés d’extracció d’aigua del subsòl. Així, el terreny perd fermesa i, juntament amb el pes dels edificis, va cedint amb tot el que té al damunt.
