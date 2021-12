Avui dia és impossible imaginar-se un món sense plàstics. Tot i això, el mal ús que es fa dels seus residus fa imprescindible reformular el cicle de vida d'aquest material, per tal d'integrar-lo en un futur millor, més intel·ligent i sostenible. Prensa Ibérica va reunir experts de primer ordre per debatre sobre el gran repte global que suposa replantejar la producció, l'ús i el reciclatge del plàstic. A la presentació, Jesús Javier Prado, gerent d'EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, va recordar que “aquesta capçalera de recent creació pretén posar el focus i donar espai a problemes i esperances del segle XXI, i el medi ambient n'és un”.

Un ús intel·ligent

El primer bloc de la trobada va tractar sobre la importància que els agents relacionats amb el cicle de vida del plàstic s'impliquin en la cadena de valor. Blanca de Arteche, directora de Relacions Institucionals d'ANAIP (AssociacióEspanyola d'Industrials de Plàstics), moderadora de la primera taula, va arrencar el debat fent una foto actual de la indústria del plàstic a Espanya: “està composta per més de 3.000 empreses que donen feina a 93.000 persones, xifra que representa un 21% de la indústria manufacturera i un 2,7 del PIB”. Irene Mora, responsable de Sostenibilitat i Medi Ambient de Plastics Europe va afirmar a la taula de debat que “ens trobem en un canvi profund que requereix solucions en totes les fases del cicle de vida. Volem esdevenir una indústria que contribueixi a la neutralitat carbònica ia crear una economia circular competitiva”. Ana Gascón, directora de l'Estratègia d'Envasos per a Europa a The Coca-Cola Company, va repassar l'estratègia global d'envasos de l'empresa, World Without Waste, basada en tres pilars: fabricar envasos pensant en un futur sostenible, promoure la recollida i reciclatge d'aquests envasos, i crear aliances amb tots els factors implicats en el procés. Per part seva, Borja Lafuente, Head of Sustainability de Danone Iberia va subratllar la necessitat de tenir en compte els costos que suposa assolir aquests objectius de sostenibilitat i la importància que els marcs reguladors siguin justos a l'hora de marcar exigències i terminis a tots els actors del procés. Carmen Redondo, responsable Relacions Institucionals d’HISPACOOP, va fer èmfasi que els consumidors s'han de responsabilitzar més de les seves accions: “els esforços de la indústria no valen res si no reciclen o segueixen consumint productes que són poc sostenibles”.

En el segon bloc de la jornada es va ressaltar la importància de fer que el cicle de vida del plàstic sigui circular. La primera taula d'aquesta segona part vaser moderada per Sergio Giménez, director de Negoci de l'Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS). Antonio Martínez Mocholí, vicepresident d'ANEP i president & director general RPET FLAKE S.L., va destacar en la seva intervenció que cal tendir a un reciclatge intel·ligent de qualitat verge, que permeti la més durabilitat i qualitat dels materials.

Mayca Bernardo, responsable de Comunicació i Relacions Institucionals de Cicloplast, va treure a primer pla la importància de pensar els envasos per facilitar la separació en el reciclatge. Antonio de Molina, director tècnic a Plastipak va recordar que “el reciclatge ha de venir de la mà de tothom. No serveix de res la gran inversió en innovació sense la implicació de l'usuari a nivell individual”. Begoña de Benito, responsable Relacions Institucionals ECOEMBES, va destacar que, “segons dades del Ministeri Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, els envasos domèstics suposen el 22% dels fabricats i el seu reciclatge se situa entre el 52-53%. Són bones xifres, però es poden millorar”.

Un sector innovador

La segona taula de debat d'aquest bloc va versar sobre la innovació en el sector plàstic, molt particularment sobre el desenvolupament de materials més sostenibles. Jorge García Barrasa, ‘innovation specialist’ de The Circular Lab, va afirmar que la innovació en aquest camp és, cada cop, més important: “som coresponsables de l'economia circular i hem d'impulsar el canvi”, va afirmar. Per la seva banda, Jordi Simón, responsable bios de BASF, va trencar mites dient que els plàstics són totalment sostenibles i va esmentar, a més, que tenen quatre vies de revaloració: mecànica, química (en desenvolupament), orgànica i energètica (encara injuriada). Pel que fa al reciclatge químic, va afirmar que “el reciclatge mecànic té un cicle de vida finit, mentre que el químic permet crear matèria primera nova de qualitat. No vol dir que el químic pugui substituir el mecànic, però sí que és un molt bon complement que ofereix moltes possibilitats en el futur”. Óscar Hernández, director general d'ANARPLA, va concloure l'esdeveniment recordantque “Espanya és el segon país en ràtio de reciclatge de plàstics. Tenim molts reptes al davant i és responsabilitat de tots fer-los realitat”.

L'esdeveniment “Plàstics: cap a un futur circular” va ser patrocinat per BASF i organitzat per Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA i Verde y Azul, el canal de medi ambient del grup Prensa Ibérica. Hi van col·laborar Espacio Bertelsmann, AIMPLAS (Institut tecnològic del plàstic), Cicloplast, ANAIP (Associació Espanyola d'Industrials Plàstics), HISPACOOP (Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris), ANARPLA (Associació Nacional de Recicladors de Plàstic), Plastics Europe , ANEP (Associació Nacional de l'envàs de PET) i GeneraciónSliving.