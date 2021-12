No totes les col·laboracions ni ajudes són en forma econòmica. Poden arribar per vies inesperades i tenir resultats molt dolços. A la planta fotovoltaica d’El Andévalo (Huelva), Iberdrola hi va instal·lar a inicis d'aquest any 162 ruscos, dedicats a preservar una espècie protegida com és l'abella i fomentar l'economia circular.