El Departament de Salut ha comptabilitzat un total de 6.970 positius per autotest d'antígens a través de les farmàcies en les primeres 36 hores des de la posada en marxa d'aquest canal, concretament fins a aquest dimarts al migdia. Es tracta d'una nova via addicional i temporal perquè les persones que s'hagin fet la prova a casa i tinguin un resultat positiu de covid-19, el puguin notificar al sistema. Actualment, hi ha unes 1.300 farmàcies autoritzades realitzant aquest servei (la meitat de les oficines de Catalunya).

Si una persona obté un resultat positiu en el test d'antígens ràpids (TAR), es pot posar en contacte amb la farmàcia, preferentment, a través d'una trucada telefònica. Aquesta s'haurà d'identificar al farmacèutic facilitant-li el número de DNI o el CIP (codi d'identificació personal) de la targeta sanitària i haurà d'indicar la marca del test per comprovar que s'ha realitzat la prova. A partir d'aquí, el farmacèutic introdueix el resultat positiu a la història clínica del pacient, que rebrà un SMS per accedir a l'eina de rastreig ContacteCovid.cat, on podrà reportar els contactes estrets o demanar la baixa.