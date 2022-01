Catalunya té avui dia més de 2.500 professionals de baixa per aquesta malaltia. En una jornada on les UCI han sumat 28 crítics i ja freguen els 500 hospitalitzats en aquestes unitats, el 3% del tot el personal sanitari públic s'ha vist afectat per la covid.

Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, 9.143 treballadors sanitaris s'han infectat en els últims 14 dies, 4.053 només en l'última setmana. En l'informe de la setmana anterior, eren 7.341 i 3.952, respectivament.

Tot i que el departament de Salut ha destacat que avui hi ha 25 hospitalitzats menys, els centres sanitaris de tot el país continuen tenint prop de 2.000 pacients covid (1.977). A més a més, en les últimes 24 hores Salut ha declarat 31.639 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA i s'han notificat 79 morts més.

El risc de rebrot segueix a l'alça i puja a 4.075 (+120) i l'Rt baixa a 1,22, cinc centèsimes menys. El 25,86% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.252,77 a 3.429,16. La incidència a 7 dies també creix, de 1.539,48 a 1.889,68.

Mesures per garantir l'assistència

Reorganització de torns, suspensió de vacances, contractació de professionals jubilats... La sagnia de baixes i la sobrecàrrega que el tsunami de l'òmicron està deixant entre el personal sanitari ha empès a moltes comunitats a prendre mesures per garantir l'assistència. Els sanitaris no són una excepció en la sisena ona i, com la resta de la població, estan notant un increment de contagis que s'està deixant notar en el sistema de salut, especialment en l'atenció primària, ofegada per la saturació que l'explosió de casos i la seva tramitació està implicant una vegada més a aquest nivell assistencial.

D'acord amb l'Estratègia de Detecció Precoç, Vigilància i Control de Covid-19, recentment actualitzada, el personal sanitari i sociosanitari contagiat que no requereixi ingrés hospitalari haurà de guardar, com la resta de ciutadans, 7 dies d'aïllament. En el dia 7 se'ls realitzarà un test d'antigen abans de la seva reincorporació, i podran tornar sempre que romanguin sense símptomes respiratoris ni febre almenys 3 dies i després de la realització d'una PCR negativa o que, encara sent positiva, ho sigui a un llindar de cicles elevat.