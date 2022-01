El toc de queda decaurà la nit del 20 al 21 de gener a Catalunya si es manté la desacceleració del coronavirus, que encara provoca xifres astronòmiques de contagis -43.500 en les últimes 24 hores- però ja està a prop el pic, o l'altiplà, de la sisena onada de la Covid.

"No contemplem prorrogar el confinament nocturn més enllà del 21 de gener", ha afirmat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de la reunió setmanal de l'executiu.

És l'única mesura que el Govern s'ha atrevit a avançar que relaxarà a partir del dia 21, però no les altres, com la limitació de reunions a 10 persones, els aforaments o el tancament de l'oci nocturn, totes elles encara sense data per a la seva retirada.

La raó és que les xifres de la pandèmia segueixen sent "astronòmiques", amb 43.500 positius en les últimes 24 hores i 21.000 de mitjana cada dia, ha destacat Plaja.

L'atenció primària ha batut un nou rècord absolut de visites en un sol dia: els ambulatoris van fer 97.081 atencions relacionades amb la Covid aquest dilluns.

I als hospitals hi ha 2.290 persones ingressades amb Covid, 58 més que ahir, de les quals 520 són greus a l'UCI, vint més que la vigília.

Això sí, el creixement dels indicadors és en general molt menor que setmanes enrere i la velocitat de propagació (Rt) segueix baixant, per onzè dia consecutiu, fins a l'1,09.

"Amb tota la prudència, hi ha indicis que apunten a una futura millora", ha indicat Plaja, que ha assenyalat que el virus està en un procés de "desacceleració" i que Catalunya està arribant "al pic, o com a mínim a un altiplà, d'aquesta sisena onada".

Aquest "fre del creixement vertical" de la corba epidemiològica permet així al Govern almenys no prorrogar el toc de queda de la 1 a les 6 de la matinada més enllà del 21 de gener, una mesura de la qual Plaja ha fet una valoració positiva des de la seva aplicació fa un mes, just abans de Nadal.

Així, l'última nit amb aquesta restricció serà la del dijous 20 al divendres 21, dia en el qual acaba la vigència de l'actual resolució.

Plaja ha destacat que la variant òmicron, pel seu elevat potencial de contagi i la seva menor virulència, "podria haver fet entrar la pandèmia en un nou paradigma" que requeriria noves aproximacions.

En aquest context, el Govern ha demanat al comitè científic assessor, conformat per diversos especialistes i presidit per l'epidemiòloga Magda Campins, un informe sobre com s'hauria de gestionar "a mitjà i llarg termini" la Covid "quan s'hagi transformat en una malaltia endèmica".

Aquest és un possible escenari de futur de "gripalització", però el debat està obert entre els experts, que en tot cas prefereixen concentrar-se en el present.

En declaracions a Efe, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i assessor científic del Govern, Juan Pablo Horcajada, ha assegurat que és "precipitat" abordar la Covid com a endèmica en aquests moments, per l'elevat impacte que està tenint encara en el sistema assistencial.

En aquesta mateixa línia s'ha expressat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui ha indicat és "prematur tractar la Covid com una grip" perquè encara està causant quadres clínics, com la pneumònia bilateral, que rarament provoca un procés gripal.

Amb les perspectives de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que estima que la meitat d'europeus es contagiaran de la variant òmicron en 6 o 8 setmanes, Argimon ha destacat que el sistema sanitari seguirà patint una elevada pressió, sobretot l'atenció primària.

En aquest sentit, ha demanat a l'Estat que apliqui mesures excepcionals que alliberin els metges del tràmit habitual de la baixa laboral, que està saturant els ambulatoris.

Argimon ha proposat concretament a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que autoritzi una declaració autoresponsable del treballador a mesura que té la Covid com a tràmit equivalent a la baixa laboral.