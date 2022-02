El càncer de mama és un dels tumors més comuns i amb més incidència entre la població femenina mundial. Segons dades de la Societat Espanyola de Mastologia i Patologia Mamària, a Espanya se’n diagnostiquen 16.000 casos cada any, xifra que representa el 24% de tots els tumors femenins al nostre país, i segons la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), s’estima que al país la prevalença de càncer de mama és de 516.827 persones. El càncer de mama carcinoma ductal no només és el més comú, sinó que també és el que presenta millor pronòstic. Tal com detalla el director del servei d’oncologia de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, Àngel Seguí, “entre un 85% i 90% de dones amb càncer de mama s’acaben curant”. No obstant, existeixen alguns subtipus d’aquest càncer que presenten un pronòstic més complicat “que poden provocar metàstasi i convertir-se en una malaltia crònica”, assegura el Dr. Seguí.

Una d’aquestes variants és el càncer de mama triple negatiu, que consisteix en un tumor que no compta amb cap dels receptors hormonals, ni d’estrògens, ni de progesterona. “Es tracta d’una tipologia que comprèn aproximadament entre el 10% i el 15% del total de casos de càncer de mama i que pitjor pronòstic presenta”, explica l’expert.

Innovació en tractaments

Un dels principals problemes que presenta aquest tipus de càncer és que, encara que el seu diagnòstic es realitzi de manera precoç, sol estendre’s molt ràpidament i progressar a estadis més avançats en molt poc temps, podent arribar a desenvolupar metàstasi a distància, és a dir estenentse fins a òrgans o ganglis limfàtics llunyans.

Per un altre costat, tal com assenyala el Dr. Seguí, “és un tipus de tumor que no presenta una alteració genètica a través de la qual es puguin dissenyar tractaments específics i el seu pronòstic no sol superar els dos anys i mig”. D’aquesta manera, les pacients que pateixen el càncer de mama triple negatiu no poden rebre ni tractament endocrí ni la teràpia anti-HER2, un altre tipus de càncer de mama, i, per tant, la quimioteràpia és una de les poques alternatives que resulta efectiva per a la seva cura. “No obstant, durant els últims anys s’ha demostrat que la immunoteràpia també ofereix resultats positius en aquesta patologia”, subratlla l’oncòleg. “Estem parlant d’una malaltia crònica i és per això que hem de trobar tractaments que, a diferència de la quimioteràpia, mantinguin la qualitat de vida de la pacient”, explica el Dr. Seguí. Fins fa poc les opcions terapèutiques eren limitades. Tradicionalment s’ha recorregut a tractaments com la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia, però aquests no cobreixen les necessitats de totes les pacients.

No obstant, la investigació al voltant d’aquest càncer s’ha multiplicat en els últims anys i, a poc a poc, s’estan trobant més opcions. Durant el Congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica, celebrat l’octubre del 2021, es van presentar dades esperançadores sobre diferents innovacions per a aquest tipus de càncer. Entre aquests la companyia americana Gilead va presentar els seus avenços en investigació amb la seva primera innovació en aquesta patologia. Resultats que poden suposar un missatge d’esperança a les dones diagnosticades amb aquest càncer. És important recordar que aquestes pacients necessiten que la investigació transformadora no s’aturi i que es puguin cobrir les seves necessitats urgents.

Prevenció

A diferència d’altres tipuss de tumor, el càncer de mama triple negatiu sol afectar més un perfil de dona jove i sol estar associat al càncer de mama hereditari. “Els programes de detecció precoç del càncer de mama (DEPRECAM) no són tan útils en la detecció d’aquest tipus de tumor, ja que aquests es dirigeixen a dones amb edats entre els 50 i els 69 anys”, remarca el Dr. Seguí. En aquest sentit, el director del servei d’oncologia de l’Hospital Parc Taulí recalca la importància que les dones menors de 40 anys es realitzin controls periòdics i que davant de qualsevol alteració de la mama consultin amb el seu metge. No obstant, al tractar-se d’un tumor que afecta dones més joves, la mamografia no és tan eficaç com en edats més avançades i, per això, l’expert recomana realitzar-se també una ressonància de mama periòdicament